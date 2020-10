Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce vendredi

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce vendredi 30 octobre. Et la rédaction vous a sélectionné des articles incontournables.

1. BELGIQUE

Commerces, écoles, télétravail, contacts limités: les autorités annoncent un confinement renforcé

Une réunion du Comité de concertation s’est tenue ce vendredi. La Belgique est passée en confinement renforcé. Un contact rapproché, magasins non essentiels fermés, vacances prolongées… voici les nouvelles mesures.

Nouveau bilan en Belgique: nouvelle moyenne record de plus de 15.300 nouveaux cas

On a enregistré en moyenne plus de 15.300 nouveaux cas entre le 20 et le 26 octobre (+38%).

INCONTOURNABLE | Port du masque obligatoire au cimetière

La crise sanitaire liée au coronavirus va également changer nos habitudes dans les cimetières. Même s’ils se situent en plein air, ils ne seront plus accessibles sans contrainte puisque le monde y est attendu tout le week-end à venir.

Coronavirus: en maisons de repos, les cas «ont doublé voire triplé durant la semaine précédente»

Lors de la conférence du Centre de crise de ce vendredi matin, Sciensano a divulgué quelques informations concernant la situation de l’épidémie de coronavirus dans les maisons de repos. Le nombre de cas confirmé a d’abord doublé puis triplé durant la semaine précédente

Sophie Wilmès a quitté l’hôpital

Photo News/Christophe Licoppe Sophie Wilmès, a quitté l’hôpital. La ministre des Affaires étrangères va désormais se rétablir chez elle.

Le commissaire Covid-19 Pedro Facon avant le comité de concertation: «Prendre des mesures fortes»

À son arrivée au comité de concertation, le commissaire spécial du gouvernement fédéral, Pedro Facon, a fait comprendre qu’il faut prendre des mesures fortes.

INCONTOURNABLE | Des nouveautés dans les procédures de testing dès ce 3 novembre

Lors de la conférence du Centre de crise de ce vendredi matin, Karine Moykens, présidente du comité interfédéral Testing & Tracing, a expliqué les nouveautés qui seront opérationnelles dès ce mardi 3 novembre en termes de testing.

VIDÉO | Coronavirus: «rien ne change de manière favorable, actuellement»

Lors de sa conférence de presse organisée ce vendredi matin, l’Institut de santé publique a analysé les dernières tendances de l’épidémie de coronavirus dans notre pays. Yves Van Laethem le constate, rien ne change de manière positive actuellement.

Les transferts entre hôpitaux s’intensifient

Depuis le 1er octobre, près de 550 transferts entre hôpitaux ont été enregistrés par Sciensano.

INCONTOURNABLE | Ces petites phrases qui tuent et divisent la société

Face au Covid, la société est de plus en plus divisée. Une polarisation qui inquiète Ariane Bazan, professeur de psychologie clinique à l’ULB et membre du Celeval, la cellule d’évaluation de la crise sanitaire.

Le 1er Wing de Beauvechain, toujours prêt pour une évacuation médicale

ÉdA Le 1er Wing se tient à disposition pour réaliser des évacuations médicales avec ses hélicoptères NH-90.

Interdiction de la prostitution: la Cocof finance des tickets d’achat de nourriture

À la suite de l’interdiction de la prostitution décidée par la Région bruxelloise dans le cadre de la lutte contre la pandémie, la Commission communautaire française (Cocof) a dégagé un budget pour proposer des tickets d’achat de nourriture aux personnes qui se prostituent.

INFOGRAPHIE | Une personne sur 30 a été testée positive au coronavirus en Belgique: le détail par groupe d’âge

Le nombre de tests a permis de détecter au total plus de 392.000 infections au coronavirus en Belgique. Cela veut donc dire qu’environ un Belge sur 30 a été testé positif.

De plus en plus de jeunes fragilisés

La semaine Web de rue a montré l’impact des mesures pour lutter contre le coronavirus sur la précarisation des jeunes.

INFOGRAPHIES | Le nombre de cas dans les écoles toujours en augmentation, selon l’ONE

Entre le 19 et le 25 octobre, pas moins de 5.271 cas de contamination au nouveau coronavirus ont été signalés aux services de promotion de la santé à l’école (PSE) chez les élèves de l’enseignement fondamental et secondaire, indique vendredi l’Office national de l’enfance (ONE). Cela représente 0,58% des 900.000 élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’Inami évalue le surcoût pour les soins de santé à plus d’1,3 milliard d’euros

L’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) évalue le coût de l’épidémie de coronavirus pour les soins de santé à 1,36 milliard d’euros, a-t-on appris vendredi auprès de l’organisme.

Davantage de zones rouges pour les voyageurs de retour en Belgique

Davantage de zones sont passées au code rouge sur la carte du SPF Affaires étrangères renseignant les conseils aux voyageurs de retour en Belgique, en plein rebond de l’épidémie de coronavirus, a indiqué vendredi la porte-parole du service public Marie Cherchari.

«On va assister à une vague sans précédent de faillites et de pertes d’emplois», les réactions du monde de l’entreprise

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) comprend les mesures renforcées de lutte contre le coronavirus annoncées par le gouvernement mais demande un «plan Marshall» pour les entreprises afin d’éviter «des dizaines de milliers de faillites», a indiqué vendredi l’administrateur délégué de la FEB, Pieter Timmermans.

ÉDITO | La dernière chance?

On ne peut parler d’un confinement, au sens strict. Plutôt d’un durcissement fort des mesures sanitaires, sans panique mais sans surprise.

2. RÉGIONS

INCONTOURNABLE | 56 patients ont pu quitter les hôpitaux du Brabant wallon ces 3 derniers jours

Les patients Covid autorisés à quitter les hôpitaux brabançons wallons sont plus nombreux, ces derniers jours. Cela ralentit la courbe mais ne la stoppe pas.

Les formations de Bruxelles-Formation 100% à distance chaque fois que possible

En raison de l’évolution de la situation sanitaire, les centres de Bruxelles Formation seront fermés dès le 3 novembre. Les formations s’organiseront 100% à distance chaque fois que cela sera possible.

INCONTOURNABLE | Les grossistes du Mabru pas encore dans les choux: «300 faisans au lieu de 2000»

ÉdA – Julien RENSONNET Légumiers, volaillers, épiciers ou poissonniers du Mabru se disent très impactés par la fermeture de l’horeca. Mais au marché matinal de Bruxelles, on est sauvé de la noyade par le take-away ou les magasins de quartier. Ce qui n’empêche pas les grossistes de regarder vers décembre avec angoisse.

Des stages gratuits pour les enfants du personnel soignant des hôpitaux au centre Adeps à Spa

Le Centre sportif Adeps La Fraineuse accueillera gratuitement en stage les petits bouts du personnel soignant des hôpitaux pendant les vacances de Toussaint, ainsi que les 9 et 10 novembre.

INCONTOURNABLE | «Situation dramatique» à Herve: 10% des habitants positifs au Covid

Herve est la troisième commune la plus impactée en Belgique. «La situation est dramatique. On estime que 10% de la population, à Herve, a rencontré le virus.»

Hervé Jamar, gouverneur de Liège: «On est dans le week-end catastrophe»

Le gouverneur Hervé Jamar reprend au plus fort de la crise. Il revient de loin et s’apprête à vivre encore des moments difficiles.

L’ancienne Protection Civile de Ghlin réquisitionnée pour la Croix-Rouge

Les instances provinciales du Hainaut ont décidé de mettre les locaux de l’ancien site de la Protection civile de Ghlin à la disposition de la Croix Rouge, dans le contexte de la crise sanitaire.

3. MONDE

L’Allemagne enregistre un nouveau record avec près de 18.700 contaminations journalières

L’Allemagne enregistre à nouveau un chiffre record de contaminations, pour le troisième jour de suite.

Les vaccins européens seront distribués en même temps, sur base de la part de population

La présidente de la Commission européenne a annoncé que les vaccins qui font l’objet de contrats d’achat anticipé seront distribués aux États «au même moment, sur base de la part de chaque État dans la population de l’UE».

4. CULTURE

Reporter une exposition? Pourquoi ce n’est pas aussi simple: le cas de Roy Lichtenstein à Mons

La fermeture des musées décrétée mercredi a mis le couvercle sur l’expo Roy Lichtenstein, qui s’apprêtait à être dévoilée à Mons. Si la volonté est de prolonger l’expo, c’est loin d’être gagné.

5. SPORT

21 joueurs infectés à Mouscron: le match à domicile contre Saint-Trond reporté; Deinze-Seraing reporté en D1B

La prochaine journée de Pro League se jouera (au moins) sans le match entre Mouscron et Saint-Trond.

Les Diables rouges ne disputeront pas leurs 3 prochains matches au stade roi Baudouin

Les Diables rouges joueront leurs matches face à la Suisse, l’Angleterre et le Danemark à Louvain.

WRC: le rallye d’Ypres, première manche mondiale belge de l’histoire, est annulé

Le rallye d’Ypres, censé être la 7e et avant-dernière manche du championnat du monde (WRC), a été annulé en raison de la pandémie.

