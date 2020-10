VIDÉO | Séisme en Égée: au moins 4 morts, 120 blessés en Turquie

🇹🇷🇬🇷 Séisme à #Izmir :



- au moins 4 morts et 120 blessés en Turquie

- la #Turquie et la #Grece sont "prêtes à s'aider mutuellement"

- secousse ressentie à Athènes et #Istanbul

- mini #tsunami sur l'île de #Samos



(ERT/USGS)