Un centre de testing Covid-19 ouvre à Walhain dès ce lundi

Les généralistes de Walhain, Chastre et Mont-Saint-Guibert ouvrent un centre de testing dès lundi. Il sera accessible uniquement sur rendez-vous.

À l’initiative de l’association des médecins généralistes de Mont-Saint-Guibert, Chastre et Walhain et en collaboration avec la commune de Walhain, un centre de testing Covid-19 va ouvrir, à partir de ce lundi 2 novembre. Celui-ci sera situé sur le parking du centre sportif de Walhain, aux abords du stade de football (rue Chapelle Sainte-Anne, 14). Il sera accessible uniquement sur rendez-vous et avec une prescription du médecin généraliste. Inutile, donc, de s’y présenter sans ces deux données.

«Sur base du constat que les hôpitaux sont débordés, cette initiative a été prise, à l’image de ce qui s’est fait à Lasne, Rixensart et La Hulpe, explique le bourgmestre walhinois, Xavier Dubois. Les médecins généralistes des trois communes nous ont interpellés pour nous faire part de la situation. En tant que pouvoir communal, en concertation avec mes collègues bourgmestres de Chastre et Mont-Saint-Guibert, on a donc proposé un site pour accueillir ce centre de testing et mis en place l’organisation en termes de circulation, afin de se prémunir d’un afflux important de véhicules. De toute façon, et on insiste fort là-dessus: les tests se font sur rendez-vous et uniquement sur rendez-vous!»

La commune de Walhain aspire, ainsi, à contribuer à l’effort dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. «Cela ne résoudra pas tous les problèmes bien sûr mais ça soulagera quelque peu le corps médical et infirmier, on l’espère.»

Les tests seront réalisés par des infirmier(e)s de laboratoire. Le centre de testing sera accessible à partir du 2 novembre. Il sera ouvert les lundi, mercredi et vendredi, de 14h à 16h.