Qui veut porter la candidature de Bruxelles comme capitale européenne de la culture en 2030?

Le musée Kanal dans l’ancien garage Citroën sera terminé en 2030 et pourrait être l’emblème de la candidature de Bruxelles comme capitale européenne de la culture. ÉdA – Julien RENSONNET

Le gouvernement bruxellois a décidé de lancer un appel pour désigner une personne chargée de préparer l’acte de candidature de Bruxelles à la fonction de capitale européenne de la culture en 2030.

La Région de Bruxelles-capitale se portera candidate en son nom, mais aussi avec la Ville de Bruxelles et l’ensemble des communes bruxelloises.

Le gouvernement régional bruxellois a également souhaité adjoindre des partenaires en Flandre et en Wallonie pour renforcer sa candidature dans la perspective du bicentenaire de la Belgique fédérale, multiculturelle et coopérative.

«Notre Région a connu une décennie marquée par le défi du renforcement des compétences régionales notamment en ce qui concerne la culture d’intérêt régional. Elle a aussi enduré les attentats de 2016 et aujourd’hui la pandémie de 2020, deux événements tragiques qui questionnent notre vivre et faire ensemble», a fait observer jeudi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).

Un grand musée

Celui-ci estime que Bruxelles a besoin de projets mobilisateurs à l’horizon de dix ans. Selon lui, au-delà de la dynamique pour renforcer la stratégie économique et d’emploi, et de son souhait d’ouvrir un grand musée d’art moderne et contemporain dans la zone du canal, le projet de la ville-Région doit aussi être culturel.

«En 2030, je l’appelle de mes vœux, la capitale de l’Europe sera capitale de la Culture», a-t-il ajouté, dans un communiqué.

Afin de se donner toutes les chances de réussir ce projet mais aussi le temps de fédérer le secteur artistique et culturel et d’y inclure la société civile bruxelloise, le gouvernement a décidé de lancer un appel pour désigner un chargé de mission qui devra, avant 2024, préparer l’acte de candidature.

La personne chargée de mission devra notamment définir le plan financier, les modes de gestion et les outputs potentiels du projet. Il s’agira aussi de rassembler les partenaires potentiels de cette candidature.

Pour incarner ce projet, le gouvernement bruxellois lance un appel large pour trouver «une personne ou un groupe de personnes avec une grande expérience tant artistique qu’administrative et financière».

Si la candidature de la Région-Capitale est acceptée en 2024, un nouvel appel pour désigner le coordinateur général du projet pour 2030 sera lancé.

Les candidatures seront à remettre avant le 1er décembre 2020.