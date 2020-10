Un très impressionnant nid de frelons asiatiques

Le nid a été découvert sur un arbre entre le Di et le Delhaize de l’avenue Mozart. Il ne peut qu’être ôté par la Région wallonne.

Avec la chute des feuilles, les arbres se dénudent, laissant apparaître leurs branchages. Mais pas seulement...

Un doute puis la confirmation

Ainsi, quelle ne fut pas la surprise pour une apicultrice de discerner ce qui lui semblait être un énorme nid de frelons asiatiques.

Je vais régulièrement faire mes courses là: comment ai-je fait pour le louper?

Elle a eu le bon réflexe: prévenir la Cellule environnement de Mouscron qui est allée vérifier et qui n’a pu que confirmer l’origine de cette création de Dame Nature à l’entrée du Mont-à-Leux.

«Lorsqu’on en trouve, on doit prévenir le centre de recherches de la Région wallonne. Ils doivent passer le retirer aujourd’hui. Même pour des pompiers, ce serait dangereux: ce nid doit probablement en contenir un bon millier», pense Christophe Gruwier de la Cellule environnement, ce vendredi en début d’après-midi.

Il peut déstabiliser une ruche, ce n’est clairement pas l’allié des apiculteurs

L’homme explique l’importance de le détruire. «Le frelon asiatique - qui n’a pas de prédateur - aime le pollen, les fruits pourris mais aussi les abeilles. Il est capable de se poster à l’entrée d’une ruche pour en tuer et les manger.

Il peut déstabiliser une ruche, ce n’est clairement pas l’allié des apiculteurs. En ce moment, cette grosse colonie est en train d’élever les futures reines de l’année prochaine.»

Chaque destruction évite la mort de quelques abeilles

Chaque destruction est une petite victoire dans une lutte à armes inégales.

«C’est un insecte exotique apparu par accident en France où il s’est développé, arrivant jusque chez nous. C’est un invasif qu’il faut essayer d’endiguer, même si sa propagation est inévitable. Un peu comme la Pyrale du buis...

Si on ne s’en occupe pas, il y en aura de plus en plus alors qu’on sait déjà nos ruchers limités. Si on peut apporter notre petite pierre à l’édifice par cette action, c’est déjà ça», conclut M. Gruwier.

Cellule environnement de Mouscron: 056 850 150.