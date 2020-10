Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

Marcel Jeanpierre a voyagé, baguette à la main, à travers l’Europe; Guy raconte l’Alaska divisé et dit pourquoi il votera Biden, par défaut… voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 30 octobre.

Ce vendredi, dans notre «sélection abonnés», vous découvrirez le portrait étonnant de Marcel Jeanpierre, qui vient de décéder l’âge de 93 ans: il fut un sourcier réputé qui permit, notamment aux eaux de Bru-Chevron de trouver de nouvelles sources.

Nous vous racontons cette décision judiciaire concernant un Carolo qui contestait être ivre au volant. Sa justification? Sa voiture ne roulait pas.

Nous vous conseillons de ne pas manquer le témoignage de Guy Tytgat, ce Wallon habitant en Alaska et qui raconte comment la société y est divisée en vue de l’élection présidentielle.

1. Décès du sourcier Marcel Jeanpierre: il a voyagé, baguette à la main, à travers l’Europe

- L’homme s’était construit une solide réputation de radiesthésiste, bénéficiant de dons sensoriels.

2. Ces petites phrases qui tuent et divisent la société

Face au Covid, la société est de plus en plus divisée. Une polarisation qui inquiète Ariane Bazan, professeur de psychologie clinique à l’ULB et membre du Celeval, la cellule d’évaluation de la crise sanitaire.

3. Il contestait être ivre au volant, la justice lui donne tort: même à l’arrêt, l’ivresse est condamnable

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Bipere M., un Carolo né en 1968. En conséquence, il est définitivement condamné à une amende ferme de 800€ et à 30 jours de suspension du droit de conduire.

4. «Situation dramatique» à Herve: 10% des habitants positifs au Covid

Herve est la troisième commune la plus impactée en Belgique. «La situation est dramatique. On estime que 10% de la population, à Herve, a rencontré le virus.»

5. Waimes: la kermesse à l’origine de la flambée des cas? Les organisateurs donnent leur version

Pour expliquer la flambée des cas, le mayeur de Waimes pointait du doigt une kermesse et un enterrement. La Jeunesse de Faymonville réagit.

6. Coronavirus | Un ordi pour chaque élève, un rêve?

On ne sait pas encore si le secondaire sera toujours en enseignement à distance après les vacances de Toussaint. Mais on sait, en tout cas, que la situation risque de se reproduire. Avec un problème de taille: l’équipement en ordinateur des élèves. Ce jeudi, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet a annoncé avoir débloqué 5 millions d’euros supplémentaires pour une stratégie numérique en milieu scolaire, portant le budget à 25 millions.

7. Offensive chinoise sur les routes belges

Deux marques chinoises font leur apparition en Belgique. Mais l’offensive ne fait que débuter.

8. SÉRIE ÉLECTIONS USA | Un Belge d’Alaska: «Quatre ans de plus avec cet abominable président, ça fait peur»

- Installé en Alaska, Guy Tytgat vote Biden par défaut mais veut éviter 4 ans de plus avec Trump. Il raconte un état divisé.

9. Cette semaine dans vos oreilles: Sam Smith libéré, Angèle en duo avec Dua Lipa et Eels apaisé

Libéré dans sa vie personnelle, Sam Smith part à l’aventure empruntant des chemins parfois évidents parfois plus tortueux. Angèle en pleine «Fever» avec Dua Lipa et Eels «à l’ancienne». On vous dit tout sur l’actu musicale de la semaine.

10 INTERVIEW | Maradona a 60 ans, Eduardo Masso évoque El Pibe

Mi-Argentin, mi-Belge, l’ancien tennisman Eduardo Masso évoque Maradona et son aura.

