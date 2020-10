Coronavirus: en maisons de repos, les cas «ont doublé voire triplé durant la semaine précédente»

Lors de la conférence du Centre de crise de ce vendredi matin, Sciensano a divulgué quelques informations concernant la situation de l’épidémie de coronavirus dans les maisons de repos. Le nombre de cas confirmé a d’abord doublé puis triplé durant la semaine précédente, selon Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus

«Si on s’intéresse à la situation au 13 octobre, on est passé, pour la Flandre, de 11 à 25 cas positifs pour 1 000 résidents, La Wallonie est passée de 34 à 67 résidents positifs, et Bruxelles, de 13 à 39 cas positifs, toujours pour 1 000 résidents», a poursuivi Yves Van Laethem.

Le nombre de maisons de repos ayant au moins un cas positif a également augmenté. «En Flandre, ce nombre est passé de 17% à 31%. Il est passé de 33% à 51% en Wallonie et de 27% à 43% à Bruxelles.»

Le nombre de maisons de repos dans lesquelles il n’y a pas de cas de coronavirus diminue rapidement, et c’est clairement une donnée inquiétante, estime Yves Van Laethem. «Heureusement, le nombre de maisons de repos dans lesquelles de grosses épidémies ont lieu reste, quant à lui, peu important, même s’il augmente. Il est passé de 3,4% à 8% en Flandre, de 7,1% à 15% en Wallonie et de 1,9% à 11% à Bruxelles.»