Charlot, Maffre, Guérineau, etc.: nos 12 coups de cœur (ou de griffe) BD du 29 octobre

C’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, non pas 11 mais 12 sorties (petits veinards). Et, dans le tas, un dimanche sanglant, un canard boiteux et des forces occultes. Bonnes lectures.

1 Croke Park

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Le 21/11/1920 à Croke Park, stade dublinois dédié aux sports gaéliques, eut lieu le premier Bloody Sunday, en représailles d’une opération au cours de laquelle le gang des apôtres de l’IRA avait exécuté 14 espions anglais du Cairo Club.

En 2007, dans ce lieu historique, les rugbymen irlandais battent les Anglais 43-13. Le XV du Trèfle salue d’une haie d’honneur les vaincus avant que ces derniers ne leur rendent la pareille, scellant la réconciliation grâce au sport…

Notre avis en un mot: HISTORIQUE

Un ouvrage qui inaugure joliment la collection «Coup de tête» de Delcourt, qui se propose d’aborder l’Histoire par le prisme du sport.

On revisite ici le premier «Bloody Sunday», en jonglant habilement entre passé et (presque) présent. Et on évite de tomber dans le manichéisme pour simplement présenter, le plus objectivement possible mais sans sacrifier au romanesque, les rouages politiques alors à l’œuvre.

+ À LIRE AUSSI | «Coup de tête», l’Histoire à travers le sport

Delcourt Gache/Guérineau, 128 p., 21.90€.

Très solide.

2 Jujitsuffragettes

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Edith Garrud est considérée comme la première formatrice d’autodéfense féministe. Face à la violence subie par les manifestantes, elle va former au ju-jitsu les gardes du corps d’Emmeline Pankhurst, surnommées «Les Amazones».

À coup de clés de bras et de crocs en – jambes, les suffragettes bousculent les mentalités, bottent les fesses des réactionnaires et démontrent la force du «sexe faible».

Notre avis en un mot: JOUETTE

C’est l’autre sortie inaugurale de la collection «Coup de tête» de Delcourt (voir ci-dessus). Et le ton est résolument différent: plus jouette, moins dramatique – le dessin (faussement) naïf y est sans doute pour beaucoup.

Le propos reste néanmoins sérieux, et dévoile un dessous méconnu et pourtant authentique de la lutte féministe britannique.

Delcourt Xavier/Lugrin, 136 p., 21.90€.

3 Ellis Island (T.1)

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

Ellis Island est la porte d’entrée pour le rêve américain. Tonio y débarque en 1907, plein d’illusions. C’est en portant assistance à Guiseppe, un compagnon de voyage, qu’il est refoulé à cause de son handicap.

Tonio se retrouve à la merci de Vitto, un avocat mafieux lui faisant miroiter un dossier d’appel qui pourrait autoriser son entrée sur le continent. Pour paiement, il servirait de rabatteur auprès des arrivants, proies faciles et désemparées.

Le jeune homme, tenu par les attentes pleines d’espoirs des gens de son village et l’amour qu’il porte à Nadia, se résigne à accepter l’offre, malgré les réticences de Guiseppe…

Notre avis en un mot: PROMETTEUR

Philippe Charlot (Le train des orphelins) nous donne à voir la grande histoire de l’immigration américaine à travers le destin de Tonio, un petit Italien boiteux pour qui tout son village s’est cotisé.

Très, très prometteur.

Grand Angle (Bamboo) «Bienvenue en Amérique!», Charlot/Mira, 64 p., 14.90€.

4 Thomas Coville

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Après avoir signé deux albums sur le Vendée Globe, Alexandre Chenet et Renaud Garreta ont suivi pendant plusieurs années Thomas Coville, l’un des plus grands skippers au monde et tentent de comprendre «ce qui peut se passer dans la tête d’un marin», notamment lors du tour du monde en solitaire record de 2016, engagé à bord d’un trimaran géant dans une quête d’ultime.

Une bande dessinée qui se présente comme un documentaire passionnant et qui paraîtra à une période où l’actualité voile battra son plein avec des tentatives de Trophée Jules Verne et une nouvelle édition du Vendée Globe.

Notre avis en un mot: TECHNIQUE

Habitué de la mer de papier, Renaud Garretta s’attaque à l’éphémère record du tour du monde en solitaire de Thomas Coville.

Des paysages fantastiques, un sens de l’effort inhumain pour un album parfois un peu trop technique.

Dargaud Chenet/Garreta, 112 p., 18€.

5 Stern (T.4)

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Changement de décor pour Elijah Stern: après le climat âpre de la petite ville de Morrison, le voici qui débarque en plein bayou, à La Nouvelle Orléans, où il se fait embaucher comme croque-mort: on n’échappe pas à son destin!

Même dans le haut-lieu du vaudou, les morts ont besoin d’être enterrés. Au cours d’un enterrement, il fait la connaissance de Valentine Robitaille, héritière d’une riche famille locale, fascinée par les arts occultes.

Le père de cette dernière, inquiet des relations qu’entretient sa fille avec Victor Salem, un étrange prestidigitateur, demande à Stern d’enquêter.

Notre avis en un mot: MORTEL!

Elijah, notre croque-mort préféré, a quitté Morrison pour d’autres horizons. Celui de la Nouvelle Orléans le verra délaisser son métier de fossoyeur pour celui d’enquêteur. Son sujet d’étude?

La mort, bien sûr; elle lui va si bien.

Dargaud «Tout n’est qu’illusion», F. Maffre/J. Maffre, 64 p., 15€.

6 Sœurs d’Ys

Rue de Sèvres - Le résumé de l’éditeur

Leur souveraine, Malgven, «Reine du Nord» a utilisé sa magie pour maîtriser les monstres marins et ériger de grands murs qui protègent la cité des eaux tumultueuses.

Après son inexplicable mort, ses filles s’éloignent l’une de l’autre. Rozenn, l’héritière du trône, passe son temps sur les landes à communier avec les animaux sauvages, tandis que Dahut, la plus jeune, jouit des splendeurs de la vie royale et tue sans regret ses amants au petit matin.

Plus leurs destinées s’opposent et plus Ys se fragilise. Les écluses ne protègent plus la cité confrontée aux assauts de la mer, quel secret cachait la Reine? Telle l’Atlantide, Ys est-elle condamnée à sombrer dans les abysses?

Notre avis en un mot: LUMINEUX

Deux sœurs que tout oppose – la sensible Rozenn et l’ambitieuse Dahut – se disputent la légendaire cité d’Ys dans un roman graphique à la beauté picturale très moyenâgeuse (l’enluminure n’est jamais loin), venu ressusciter et moderniser un mythe toujours intact avec beaucoup de souffle (marin).

Rue de Sèvres Anderson/Riou, 224 p., 20€.

7 La première dégustation

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Au XIIIe siècle, Philippe Auguste a lancé une compétition destinée à désigner le roi des vins. Des dizaines de messagers se rendent dans les diverses régions viticoles de tout le monde conquis…

Cette opération d’envergure doit montrer la grandeur de la France. À présent que le Roi a soumis tant d’ennemis et conquis tant de territoires, il souhaite étendre sa renommée et faire en sorte que son éclat resplendisse dans toute l’Europe!

Notre avis en un mot: DÉLICIEUX

Au Moyen Âge, le vin abondait mais voyageait peu. Quel était donc le meilleur? Le roi Philippe II envoya quérir les grands vins de l’époque.

Narrée dans un poème en 1224, cette dégustation qui couronna un cru… chypriote reste un délicieux bouquet d’Histoire.

Glénat Corbeyran/Goepfert, 56 p., 14.50€.

8 Burke et Wills

Glénat - Le résumé de l’éditeur

En 1860, la Royal Society of Victoria mandate l’explorateur Robert O’Hara Burke, assisté du géomètre William John Wills, pour mener une expédition de 18 hommes et tenter la traversée du sud au nord de l’Australie, de Melbourne au golfe de Carpenterie. 2 800 kilomètres à travers l’inconnu, l’intérieur de l’Australie n’ayant encore jamais été exploré par les colons européens.

Mais dès le départ, l’expédition de Burke et Wills est minée par des conflits internes, de mauvais calculs et de grossières erreurs de jugements. Malgré cela, la détermination des hommes les mènera jusqu’à l’autre bout du continent… Mais à quel prix?

Notre avis en un mot: CORRECT

1860: leur expédition fut la première à transpercer l’Australie du sud au nord, à travers 2800 km de nature hostile et piégeuse.

L’histoire a retenu leur exploit et leurs noms mais ces deux explorateurs déterminés y ont laissé leur peau. Intéressant.

Glénat Sergeef/Pezzi, 64 p., 14.95€.

9 Le sanctuaire des hérétiques (T.1)

Soleil - Le résumé de l’éditeur

Angel, journaliste d’investigation, se rend à Bräncvastel, petite ville des Carpates, afin de finir son prochain ouvrage sur la corruption des pays de l’Est.

D’étranges phénomènes s’y produisent, visant la famille des Popescu, qui dirige la ville d’une main de fer.

Une présence hante également les ruines du château voisin, un sanctuaire ayant autrefois appartenu à une secte d’hérétiques.

Notre avis en un mot: LENT

Un journaliste venu y écrire au calme enquête sur les événements qui sèment le trouble dans une petite ville des Carpates.

Des vampires? Pas encore. Mais peu de frissons, aussi, pour l’heure tant c’est lent à se mettre en place.

Soleil Bec/Montalbano, 48 p., 14.50€.

10 Atom Agency (T.2)

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

Depuis la fin de la guerre, personne n’a revu Annette, la belle ambulancière: une héroïque «Rochambelle», cette unité féminine intégrée à la 2e division blindée du général Leclerc.

Cinq ans plus tard, c’est l’ébullition au 36 Quai des Orfèvres: le commissaire Vercorian est sur le point de coffrer l’ennemi public n°1.

Alors quand un ancien compagnon de la 2e DB vient lui demander son aide pour retrouver Annette, il se débarrasse de l’affaire en vantant les mérites de son fils, le détective privé de l’Atom Agency.

Notre avis en un mot: FORTICHE

Croisant les enquêtes et les époques, Yann et Schwartz s’amusent à renvoyer la balle entre les protagonistes avec délice et offrent une plongée volubile et savoureuse dans la culture arménienne.

Fortiche.

Dupuis «Petit hanneton», Yann/Schwartz, 56 p., 15.95€

11 Terre (T.1)

Daniel Maghen - Le résumé de l’éditeur

En approche de la Terre, à bord d’une navette du vaisseau Jupiter, Mandor et ses compagnons explorent les environs et découvrent des éléments troublants: aucun signe d’activité humaine, une dent d’une taille gigantesque, et une faune monstrueuse qui manque de détruire le vaisseau…

Les visiteurs devront choisir avec précaution le lieu de leur installation. Consciente que les ressources technologiques viendront bientôt à leur manquer, la petite communauté va devoir apprendre à vivre sans leurs outils évolués, pour réinventer une civilisation.

Que s’est-il passé sur Terre depuis le départ du Jupiter?

Notre avis en un mot: SURPRENANT

Rodolphe donne une suite à Ter, dans laquelle l’humanité retourne sur notre bonne vieille… Terre, quittée depuis des siècles, et qui a bien changé.

Bizarrement, on préfère ceci, dont l’esprit se rapproche de l’univers de Léo sans le singer pour autant. Un bouquin et un univers qui possèdent une vraie personnalité.

Daniel Maghen «Le vieux monde», Dubois/Rodolphe, 72 p., 16€.

12 Jarry et ses enfants

Michel Lafon - Le résumé de l’éditeur

Souvent la vie nous teste parents/adultes et c’est ce que l’humoriste Jarry a choisi de nous raconter: son quotidien avec ses deux enfants VIC et TIM, son compagnon DADDY et son acolyte chien YOUPI!

Nous les suivons dans la joie et la bonne humeur malgré les bêtises ingénieuses et drôles des jumeaux! Pourquoi mon kiki il grandit….voilà par exemple une question existentielle à laquelle Jarry devra répondre…

Notre avis en un mot: PLAT

L’humour de Jarry passe mieux sur une scène que dans des cases de BD.

Ses gags sur sa vie de famille sont d’une platitude déconcertante. Ou alors destinés à des enfants qui apprennent à lire.