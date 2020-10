Un policier séquestré et agressé à Néchin

Mardi soir, un policier a été séquestré l’intérieur d’une habitation alors qu’il intervenait pour calmer un différend.

C’était un mardi soir noir pour l’un des agents de la Police du Val de l’Escaut.

Une dispute éclate dans le village de Néchin pendant la soirée. Une équipe d’intervention est alors appelée à se rendre sur place.

Alors que l’intervention suit son cours, l’un des protagonistes de la dispute, muni d’un bâton, rentre à nouveau dans l’habitation concernée, il est directement suivi par un des inspecteurs prêt à s’interposer en cas de dérapage. Finalement, c’est cet agent qui va être victime des coups.

Une fois à l’intérieur, celui-ci est enfermé dans la maison et pris à partie. Son collègue, lui, reste bloqué à l’extérieur. Avant que la porte puisse être forcée pour venir en aide à l’agent coincé, les malfaiteurs ont eu le temps de le ceinturer et lui asséner des coups sur le crâne et au niveau de son avant-bras à l’aide d’un outil métallique. Le policier a même été aspergé de gaz lacrymogène.

«Avec l’aide de son collègue et du renfort de la zone de police du Tournaisis, les agresseurs ont pu être interpellés et ont été privés de leur liberté», communique Frédéric Bariseau, premier Substitut du procureur du roi.

Le dossier, pour coups et blessures volontaires, a été attribué à une Juge d’instruction tournaisienne. Le parquet a informé que «les deux suspects ont été présentés devant la magistrate et l’un d’eux a été inculpé, placé sous mandat et écroué à la prison de Tournai. »

L’inspecteur, victime des coups, subit actuellement une incapacité de travail de 10 jours.