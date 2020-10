Mourinho «fâché» après la défaite de Tottenham à l’Antwerp: «J’aurais voulu faire 11 changements à la pause»

Pas content, le Special One. José Mourinho a fait part de sa frustration, hier soir, après la défaite de Tottenham à l’Antwerp en Europa League (1-0).

«Le seul à blâmer, c’est moi. C’est moi qui ai fait l’équipe. J’ai opéré 4 changements à la mi-temps mais j’aurais voulu en faire 11. J’ai essayé de changer la situation, mais ce n’était pas suffisant. La mentalité de la première mi-temps a été ce qu’elle a été… On avait pourtant des espaces entre les lignes, mais on n’en a pas profité. En deuxième mi-temps, l’Antwerp a plus défendu. Chaque équipe a eu ce qu’elle méritait. La meilleure équipe a gagné, la moins bonne a perdu.»

En attendant, l’entraîneur portugais a posté un savoureux message sur Instagram, avec la photo de circonstance. «De mauvaises performances méritent de mauvais résultats. J’espère que tout le monde dans le bus est aussi fâché que moi. Demain, entraînement à 11 h.»