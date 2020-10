Coronavirus: le gouvernement bruxellois annonce 4 millions supplémentaires pour Iriscare

L’appel des maisons de repos, CPAS et institutions de soins bruxellois envers le ministre régional de la Santé Alain Maron, ce jeudi, a au moins partiellement été entendu.

Dans la soirée, sur proposition du ministre écologiste, le gouvernement bruxellois a annoncé avoir décidé d’octroyer une «norme de croissance» de 4 millions d’euros à Iriscare, l’organisme d’intérêt public compétent pour les MR, MRS, et plus largement l’assistance aux personnes âgées et personnes handicapées dans la capitale.

Jusqu’à maintenant, selon les CPAS et les associations Femarbel (maisons de repos) et Gibbis (institutions de soins), le Collège réuni de la Commission Communautaire Commune proposait une norme de croissance nulle pour le budget 2021 d’Iriscare. Un statu quo qui ne passait pas, dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Ce jeudi soir, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et le ministre de la Santé Alain Maron annoncent donc «octroyer 4 millions d’euros» à Iriscare, parlant d’un «montant structurel» qui permettra de renforcer entre autres les maisons de repos en poursuivant les reconversions de lits MR en lits MRS.

Par ailleurs, ce ne sont plus 100.000 mais bien 200.000 tests rapides détectant les antigènes du coronavirus qui ont été commandés par la Région. Ils sont attendus la semaine prochaine.