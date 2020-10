VIDÉO | Europa League: l’Antwerp crée la surprise et s’impose contre Tottenham

Le Great Old a créé la sensation en Europa League en s’imposant face à Tottenham (1-0), grâce à un but de Refaelov.

Bien organisé, l’Antwerp parvenait à tenir Tottenham loin de son rectangle et Jean Butez, le portier anversois, devait très peu s’employer en début de match. Les troupes d’Ivan Leko se créaient la première occasion franche de la rencontre mais le tir de Refaelov filait au-dessus du but de Lloris (21e).

Ce n’était que partie remise pour l’Israélien qui ouvrait la marque peu avant la demi-heure (29e). Mbokani poussait Davies à la faute avant de servir Refaelov qui ne laissait aucune chance au portier des Spurs. Un but qui donnait des ailes aux Anversois qui ne parvenaient cependant pas à inscrire un deuxième but avant le repos.

Mécontent de la première mi-temps de ses joueurs, José Mourinho réalisait quatre changements au repos avec les montées de Pierre-Emil Hojberg, Erik Lamela, Lucas Moura et Heung-Min Son. Malgré ces changements, l’Antwerp restait l’équipe la plus dangereuse et Mbokani une énorme occasion de doubler la mise (53e).

Après la montée au jeu d’Harry Kane, Tottenham poussait et les Anversois se créaient des occasions en contre mais Jukleröd manquait son face-à-face avec Lloris (72e). Malgré le pressing des Londoniens, l’Antwerp tenait bon pour s’offrir un exploit et enchaîner une deuxième victoire de rang en Europa League. Dans l’autre match du groupe J, LASK s’est imposé 4-3 face à Ludogorets. Balic (2e) et Gruber (12e) donnaient rapidement deux buts d’avance aux Autrichiens. Manu (15e) réduisait la marque mais Raguz (35e) plantait le 3-1. Après la pause, Balic (56e) donnait trois buts d’avance au LASK qui voyait Ludogorets réduire l’écart après deux nouveaux buts de Manu (67e et 74e).

Au classement, l’Antwerp (6 points) occupe seul la tête du groupe J devant Tottenham et le LASK qui comptent chacun 3 points. Ludogrets est dernier avec deux défaites en autant de rencontre.