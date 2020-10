Le départ de la Vuelta 2021 sera donné de Burgos

Les organisateurs de la Vuelta ont annoncé c e jeudi soir que le départ de leur 76e édition sera donné depuis Burgos.

Le grand départ de la Vuelta 2021 sera donné depuis la cathédrale de Burgos, qui fêtera ses 800 ans l’an prochain. Un contre-la-montre individuel y sera disputé. La date en principe de ce départ a été fixée au samedi 14 août 2021.

La Vuelta 2020 aurait dû partir cette année d’Utrecht et passer trois jours aux Pays-Bas. La pandémie du coronavirus a repoussé l’épreuve au 20 octobre et le départ a été donné à Irun. La course doit en principe s’achever le 8 novembre à Madrid.