Coronavirus: l’équipe féminine belge de gymnastique renonce à disputer l’Euro de Mersin

Les équipes féminines de gymnastique seniors et juniors ne participeront pas du 17 au 20 décembre aux championnats d’Europe de gymnastique artistique organisés à Mersin, en Turquie.

La situation créée par la crise sanitaire du coronavirus, avec les problèmes d’entraînement que cela induit, la situation politique en Turquie et la décision de la fédération européenne de ne plus tenir compte du concours général en vue de la qualification pour les Jeux Olympiques de 2021 ont conduit la fédération belge à prendre cette décision qui a été officialisée ce jeudi dans un communiqué de la fédération francophone (Ffgym). Nina Derwael, la double sportive belge de l’année, ne pourra donc pas briguer de nouveaux lauriers continentaux.

La position de l’équipe masculine belge dont l’Euro se tiendra du 9 au 13 décembre, également à Mersin, sera annoncée dans les prochains jours.

L’Euro féminin devait à l’origine se dérouler du 30 avril au 3 mai à Paris. En raison de la pandémie de Covid-19, il avait été déplacé en décembre à Bakou, en Azerbaïdjan. Au mois d’octobre, la fédération européenne a relocalisé l’événement à Mersin en Turquie, là aussi en raison du coronavirus. Dans le même temps, elle a décidé de retirer le concours général des épreuves qualificatives en vue de Tokyo 2021.

«Après concertation entre l’encadrement et les gymnastes féminines de la délégation belge, il a été décidé que les équipes Seniors et Juniors ne participeront pas au prochain Championnat d’Europe de Gymnastique Artistique Féminine. La recrudescence du COVID-19, le rythme d’entrainement perturbé par ce virus, et à côté de cela, la situation politiquement instable de la Turquie sont à la base de cette décision», précise le communiqué de la Ffgym.

La Grande-Bretagne avait déjà annoncé que son équipe féminine n’effectuerait pas non plus le voyage en Turquie fin décembre.