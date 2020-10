En Belgique, l’Ocam évalue la situation après l’attaque au couteau à Nice

«L’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) est actuellement occupé à évaluer la situation», a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo, interrogé ce jeudi à la Chambre au sujet de l’attentat perpétré à Nice le matin même.

«J’ai donné l’ordre aux services de renseignement et de sécurité de formuler un avis au gouvernement pour qu’il agisse rapidement si une protection supplémentaire s’imposait», a-t-il ajouté.

La séance plénière de la Chambre avait débuté par une minute de silence en hommage aux victimes de l’attaque au couteau de Nice.

«Il est un devoir élémentaire et un impératif de nature morale que notre assemblée dénonce encore et toujours les idéologies qui contribuent à engendrer autant de souffrances et de crimes», a déclaré la présidente de la Chambre Éliane Tillieux.

Alexander De Croo a de son côté souligné qu’il était aux côtés de la France dans la lutte contre le terrorisme. «Nous n’accepterons jamais l’utilisation de la violence dans notre société.»