10 super séries que vous avez ratées chez les ennemis de Netflix

Pour les amateurs de séries exclusives, il existe une vie au-delà de Netflix, comme le rappelle ci-dessous notre sélection. Amazon Prime Video, Apple TV + déploient eux aussi des moyens colossaux pour produire et racheter des programmes uniques.

Découvrez ci-dessous 10 excellentes séries à découvrir d’urgence dans les catalogues des ennemis de Netflix.

1. Téhéran

Apple TV +. Espionnage. Israël, 2020. Avec Niv Sultan, Shaun Toub, Navid Negahban. 1 saison, 8 épisodes.

Le résumé. Hacker des services secrets israéliens, Tamar Rabinyan infiltre Téhéran, la capitale de l’Iran. Après l’échec de sa mission de piratage, la jeune femme se retrouve isolée en territoire ennemi.

Notre avis.Téhéran sur Apple TV + et Fauda sur Netflix partagent le même ADN, le même scénariste. L’histoire navigue habilement entre fiction et réalités géopolitiques du Moyen-Orient. La saison est captivante.

2. Breathe Au cœur des ténèbres

Amazon Prime Video. Thriller. Inde, 2020. Avec Abhishek Bachchan, Amit Sadh, Nithya Menen. 1 saison, 12 épisodes.

Le résumé. Delhi, Inde. La petite Siya (6 ans) est kidnappée. Comme rançon, le ravisseur réclame la mort d’une cible précise. Le père doit s’improviser assassin pour sauver sa fille.

Notre avis. Glauque comme le film Seven, cette série indienne pose une question brutale: jusqu’où iriez-vous pour sauver votre enfant? C’est une saison coup de poing, sombre et puissante.

3. Trying

Apple TV +. Comédie. Royaume-Uni, 2020. Avec Rafe Spall, Esther Smith, Imelda Staunton. 1 saison, 8 épisodes.

Le résumé. Confrontés à l’infertilité, Nikki et Jason optent avec enthousiasme pour l’adoption. Mais le couple fait face à un parcours d’obstacles. Le chemin s’annonce long et éprouvant.

Notre avis. Souvent touchante, toujours sincère, la série britannique Trying fait mouche avec son écriture fine et son sens aigu du second degré. C’est une bouffée d’air frais.

4. For all mankind

Apple TV +. Drame. États-Unis, 2019. Avec Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt. 1 saison, 10 épisodes.

Le résumé. 26 juin 1969. L’Union soviétique domine la conquête spatiale. Son cosmonaute Alexei Leonov est le premier homme à poser le pied sur la lune. La NASA prépare sa riposte.

Notre avis. For all mankind s’amuse à réécrire l’histoire de la conquête spatiale. Le scénario brouille habilement les pistes, les personnages réels et les personnages imaginaires.

5. Home before dark

Apple TV +. Thriller. États-Unis, 2020. Avec Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller. 1 saison, 10 épisodes.

Le résumé. Hilda (9 ans) est une journaliste en puissance, une enquêtrice dans l’âme. Après un meurtre troublant, la jeune fille interroge la communauté locale et dévoile ses secrets.

Notre avis. Le personnage de Hilda est inspiré de Hilde Lysiak (13 ans), journaliste aux USA depuis ses 9 ans. Sans temps mort, l’enquête est passionnante à suivre.

6. Swamp Thing

Amazon Prime Video. Super-héros. États-Unis, 2019. Avec Crystal Reed, Virginia Madsen, Andy Bean. 1 saison, 10 épisodes.

Le résumé. Un lopin de Louisane est décimé par un virus mortel. Les locaux accusent un marais local, présenté comme l’original du mal. Une étrange créature hanterait les lieux.

Notre avis. Ancrée dans l’univers DC Comics (Superman, Batman), cette série place un monstre tourmenté au centre de l’intrigue. C’est un récit glauque et horrifique, loin des paillettes Marvel.

7. Mythic Quest Le festin du corbeau

Apple TV +. Comédie. États-Unis, 2020. Avec Rob McElhenney, Ashly Burch, Jessie Ennis. 1 saison, 9 épisodes.

Le résumé. Le studio du jeu Mythic Quest prépare fiévreusement la sortie de l’extension Le festin du corbeau. Mais la mégalomanie du fondateur court-circuite le sprint final.

Notre avis. Mythic Quest est une joyeuse plongée délirante dans les coulisses de l’industrie du jeu vidéo. L’actualité récente nous rappelle que les méthodes de travail y sont parfois toxiques.

8. L’étoffe des héros

Disney +. Historique. États-Unis, 2020. Avec Patrick J. Adams, Jake McDorman, Colin O’Donoghue. 1 saison, 8 épisodes.

Le résumé. 1959. La NASA se prépare à conquérir l’espace. Après une sélection sévère, l’agence spatiale américaine choisit les sept premiers astronautes. C’est le coup d’envoi du programme Mercury.

Notre avis. C’est quasiment un documentaire que nous propose Disney +. La reconstitution du programme Mercury est fidèle et minutieuse. Petit bémol, le patriotisme aveugle est omniprésent.

9. Central Park

Apple TV +. Comédie. États-Unis, 2020. Avec les voix de Josh Gad, Leslie Odom Jr., Kristen Bell.

Le résumé. Owen Tillerman et sa famille vivent heureux au cœur de Central Park. Une héritière sans foi ni loi envisage pourtant de construire des milliers d’immeubles dans le célèbre parc de New York.

Notre avis. Parsemée de chansons, cette série animée parle d’écologie, de mixité sociale, de boulimie immobilière. Les dialogues également sont au cœur du dispositif narratif.

10. Upload

Amazon Prime Video. Comédie. États-Unis, 2020. Avec Robbie Amell, Andy Allo, Allegra Edwards. 1 saison, 10 épisodes.

Le résumé. Après sa mort, la conscience de Nathan est «uploadée» dans un monde virtuel. La transition est rude. Dans ce dédale, le trentenaire noue une relation privilégie avec l’opératrice qui assiste ses premiers pas.

Notre avis. Amazon Prime Video nous sort l’une des meilleures séries de 2020. Le créateur de The Office se moque des dérives des technologies de demain, signe une comédie romantique touchante.