Un projet «hors normes» pour combler une dent creuse de la rue Haute dans les Marolles

Ils l’ont dit

Arnaud Pinxteren, Échevin de la Rénovation Urbaine (Écolo): «Avec le 275 rue Haute, le Contrat de Quartier Durable les Marolles vise à répondre aux demandes exprimées par les habitants: logements et équipements collectifs de qualité, confortables et accessibles au sein d’un environnement vert, innovant et durable. Ce projet ‘’hors norme’’ au cœur des Marolles est le symbole de l’ambition de la Ville de Bruxelles».

Lydia Mutyebele Ngoi, Échevine du Logement, de l’Égalité des chances et du Patrimoine public (PS) : «À travers ce projet, nous développons deux volets de la politique de logement de la Ville. D’une part, la Régie foncière continue à étendre son parc locatif résidentiel. Ainsi, nous poursuivons le combat contre la pénurie. D’autre part, nous requalifions un espace qui était jusque-là en partie inutilisé».

Faouzia Hariche, Échevine de l’instruction publique francophone (PS): «En rénovant la salle de sport et en permettant aux habitants du quartier d’y avoir accès en dehors des heures de cours, on embellit le cadre scolaire et on permet à la population de bénéficier d’installations sportives de proximité. Un bel exemple d’optimisation de l’utilisation des locaux et d’ouverture sur le quartier!»

Khalid Zian, Président du CPAS (PS): «Le projet rue Haute comptera quatre logements de transit qui s’ajoutent au 77 déjà gérés par le CPAS. Objectif: éviter que les personnes en situation d’urgence ou précarisées ne se retrouvent à la rue et aider familles monoparentales ou nombreuses, étudiants, personnes âgées, à trouver des logements. Les femmes y sont malheureusement de plus en plus représentées. C’est une de nos priorités durant cette législature».