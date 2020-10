L’Excel Mouscron en quarantaine jusqu’au 2 novembre

21 joueurs et 8 membres de l’encadrement sont touchés par le covid. Le club n’avait pas d’autres choix que de prendre une décision forte.

Depuis quelques jours, l’Excel Mouscron est devenu un véritable cluster. Ce sont désormais 21 joueurs et 8 membres du staff ou de l’encadrement qui sont positifs au coronavirus. Pour stopper au plus vite la propagation, le club a pris une décision forte. L’ensemble du noyau sportif et les encadrants sont mis en quarantaine jusqu’au lundi 2 novembre au minimum. Les nouveaux tests effectués permettront logiquement de dire si la mesure doit se poursuivre ou non. En attendant, les joueurs ont reçu un programme pour s’entraîner à domicile.

Dans ces conditions, le report de la rencontre face à Saint-Trond (dimanche 16 h) a été demandé. On voit mal comment il pourrait être refusé par la Pro League. À ce rythme, le duel contre Louvain du 7 novembre est déjà sur la sellette.