L’Archéosite d’Aubechies ferme ses portes jusqu’au 14 février!

La direction a pris la douloureuse décision d’allonger la période de fermeture du site de reconstitutions archéologiques.

Le plus grand parc de reconstitutions archéologiques de Belgique, qui attire chaque année plus de 52 000 visiteurs, n’ouvrira plus ses portes avant l’année prochaine.

La direction de l’Archéosite d’Aubechies a annoncé dans un communiqué que «vu la conjoncture actuelle préoccupante pour la santé de chacun à laquelle s’ajoute la décision de fermeture gouvernementale d’une durée d’un mois, le site sera fermé jusqu’au 14 février 2021 inclus.»

Des contrats de travailleurs non reconduits

Seul l’entretien du domaine sera assuré par une équipe de techniciens. Vu la taille du site et sa spécificité, cela représente un coût fixe important à charge de l’ASBL chargée de sa gestion, faute de pouvoir bénéficier de subsides de fonctionnement. Une permanence téléphonique et administrative sera maintenue du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.

Cette mesure de fermeture aura des répercussions non-négligeables sur l’emploi: les travailleurs en contrat à durée déterminée ne seront pas reconduits dans l’immédiat, le reste de l’équipe étant, pour la plupart, mis en chômage corona.

Un site quasiment désert sans les écoles

Un grand nombre d’aménagements avait pourtant été réalisé pour répondre aux nombreuses normes sanitaires et à leurs évolutions. «Si l’été était de bon augure, en septembre, les agendas des visites guidées et des animations scolaires sont restés quasi vides… Les pertes sont énormes, les écoles représentant plus de 75% du chiffre d’affaires annuel.»

Le personnel et les bénévoles de l’Archéosite espèrent pouvoir accueillir le public dès les congés de Carnaval afin de «poursuivre ses missions d’éducation à l’Histoire, de préservation du patrimoine et de continuer à participer au développement culturel et touristique de la Wallonie picarde. »