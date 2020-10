Annulée, reportée? Le sort de l’expo Roy Lichtenstein encore inconnu

L’exposition devait être inaugurée samedi. La décision de fermer tous les lieux culturels remet en cause l’événement de l’année.

Hier soir, les autorités communales de la Ville de Mons ont été rattrapées par la réalité. Depuis des mois, le Pôle Muséal préparait sa grande exposition annuelle consacrée à Roy Lichtenstein, un des maîtres du pop’art. Prévue de longue date, elle devait ouvrir ses portes samedi au public.

Malgré une année marquée par la crise sanitaire, qui s’amplifie à un niveau encore jamais atteint en cette fin du mois d’octobre, l’exposition était toujours programmée et s’annonçait comme le seul gros événement culturel de cette fin d’année en Belgique.

Et puis, patatras: hier soir, à l’issue d’une concertation avec les ministres-présidents de région, le premier ministre Alexander De Croo annonçait une harmonisation et un renforcement des mesures au niveau fédéral, sous forme d’un arrêté ministériel prenant effet à minuit. Et cette harmonisation impliquait la fermeture des lieux culturels en Wallonie, mesure déjà prise en Flandre et à Bruxelles.

L’expo Roy Lichtenstein ne pourra donc pas ouvrir ce samedi 31 octobre, alors que son montage est terminé et que, pas plus tard qu’hier, l’échevine de la Culture Catherine Houdart se félicitait que toutes les œuvres avaient pu être acheminées malgré les difficultés dans le secteur du transport.

Ce matin, c’est donc la douche froide à Mons, d’autant que la décision fut prise en plein conseil communal. Certains élus montois n’ont découvert les nouvelles mesures que ce matin.

Que faire dès lors? Annuler? Reporter? La question doit encore être discutée entre les différents intervenants de cette exposition, qui avait le potentiel de ramener environ 100 000 visiteurs dans la cité du Doudou. On devrait y voir plus clair en fin de journée.