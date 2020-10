Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce jeudi

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 29 octobre.

1. Belgique

Bilan en Belgique: le pic des hospitalisations d’avril dépassé

Avec 5.924 patients actuellement hospitalisés pour le Covid-19, la Belgique dépasse le pic des hospitalisations du 6 avril, lorsque 5.759 malades étaient alors hospitalisés.

Des contrôleurs anonymes bientôt déployés pour vérifier les lieux à risque

Une quarantaine de contrôleurs et d’inspecteurs anonymes du SPF Santé publique pourront désormais également émettre des amendes.

«Les mesures prises sont insuffisantes pour faire face à l’épidémie»

Le ministre wallon des Affaires intérieures, Christophe Collignon, était l’invité de Bel-RTL ce matin. Il a affirmé que la Wallonie prendrait ses mesures si le comité de concertation n’allait pas assez loin.

Marc Van Ranst plaide pour un deuxième confinement

Se dirige-t-on vers un deuxième confinement? Tous les indicateurs et les avis semblent aller dans ce sens.

2. Régions

Sécurité sanitaire pour la Toussaint

Des mesures spéciales sont prises dans les cimetières carolos, en cette période particulière.

Le home Monjoie fait appel à l’armée

Au home Monjoie, 40% du personnel est touché par le Covid. La Défense a été appelée en renfort.

PHOTOS | Le centre de Liège déserté à cause du coronavirus

De la place Cathédrale à la place du Marché, en passant par la place Saint-Lambert ou le piétonnier de l’hyper-centre, les habitants de la Cité ardente restent chez eux, comme en attestent ces images prises cette semaine.

Restos et cafés fermés, hôtels ouverts: logique?

Les hôtels sont autorisés à proposer un service de restauration à leurs clients. Logique, quand restos et cafés sont fermés?

Les hôpitaux proches du point de rupture

Nos hôpitaux sont-ils proches du point de rupture? Oui! Selon les modèles de prévisions, les hôpitaux seront saturés le 3 novembre, la Belgique le 7 novembre… Dans une semaine!

La Louvière: hôpitaux sous tension et homes en manque de personnel

Hôpitaux au bord de la saturation, maisons de repos en difficulté… La crise du coronavirus frappe de plein fouet la région du Centre. On fait le point avec Jacques Gobert, le bourgmestre de La Louvière.

Les blanchisseurs: «Les oubliés de la crise»

La blanchisserie Résimont, à Mettet, s’occupe du linge dans les maisons de repos et des hôpitaux. Un maillon essentiel de la chaîne sanitaire.

Bien-être des infirmières: «On s’en préoccupe», assure Vivalia

Vivalia réagit aux propos qu’une infirmière, conseillère provinciale, a tenus pour parler du ressenti du personnel.

3. Monde

Un fabricant d’anticorps contre le Covid publie des résultats positifs

Deux sociétés américaines, Regeneron et Eli Lilly, ont publié mercredi des résultats différents et plus ou moins concluants sur leurs traitements contre le Covid-19 à base d’anticorps de synthèse, jugés prometteurs pour les patients au début de la maladie.

L’Inde franchit la barre des 8 millions de cas

L’Inde, deuxième pays le plus touché par la pandémie après les États-Unis, totalise désormais plus de huit millions de cas recensés de coronavirus, a annoncé jeudi son gouvernement, qui se prépare de surcroît à une nouvelle vague épidémique.

Record en Allemagne: 16.000 contaminations journalières

L’Allemagne a enregistré 16.774 nouvelles infections au coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit la plus forte augmentation quotidienne dans le pays depuis le début de la pandémie. Au total, l’Allemagne a recensé au moins 481.013 cas à ce jour.

Nouvelles manifestations violentes en Italie

Plusieurs villes italiennes ont à nouveau été le théâtre de manifestations parfois violentes contre les restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

France: le port du masque étendu aux enfants dès 6 ans

Face à une deuxième vague «brutale» et soudaine» du Covid-19, le Premier ministre français Jean Castex s’est défendu jeudi à l’Assemblée de tout manque d’anticipation et a précisé les mesures de reconfinement.

Probablement 1 million de Français actuellement porteurs du coronavirus

Les hôpitaux vont certainement faire face à une situation difficile dans les deux à trois semaines qui viennent.

4. Sport

Vers une quarantaine totale à l’Excel Mouscron?

Le nombre de cas continue à exploser au sein du club hurlu. 21 joueurs sont touchés ainsi que 8 membres du staff.

4 nouveaux cas détectés au RWDM

Quatre nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en début de semaines au RWDM, ce qui porte le nombre total de joueurs et membres du staff infectés à 22, a indiqué le président du club bruxellois de D1B Thierry Dailly jeudi à Belga.

