Le PSG, Barcelone et Dortmund se reprennent, Manchester Utd et Rashford empilent

Que s’est-il passé lors de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions ce mercredi soir? On fait le point.

Le Paris SG, sous pression, s’est relancé mercredi chez les Turcs de Basaksehir (0-2), mais a perdu sur blessure (adducteurs) sa superstar Neymar, après la 2e journée de Ligue des champions qui a vu le FC Barcelone se relever sur la pelouse de la Juventus (0-2).

Battu par Manchester United pour son entrée en lice (1-2), le Paris SG a cru revivre le même cauchemar jusqu’au doublé de Moise Kean (64e, 79e) pour le réveiller.

Manchester en tête

De son côté, Manchester United (6 pts) a pris la pole du groupeH en infligeant un 5-0 à Leipzig, sa première défaite de la saison, notamment grâce à Marcus Rashford. Déjà décisif au Parc des princes, le jeune Anglais a signé un triplé (74e, 78e, 90e) qui le place en tête du classement des buteurs. Mason Greenwood (21e) et Anthony Martial (87e s.p.) ont alourdi l’addition pour des Saxons (3 pts), qui se retrouvent en ballottage avec le PSG.

Si l’absence de Cristiano Ronaldo (Covid-19) côté Juventus a enlevé des paillettes à ce choc, la victoire du FC Barcelone de Lionel Messi (6 pts) n’en reste pas moins importante (0-2). Après le «Clasico» perdu face au Real (3-1), et la démission du président Josep Maria Bartomeu qui a suivi, le Barça se devait de répondre sur le terrain.

Mission réussie, avec un peu de réussite, entre la frappe contrée d’Ousmane Dembélé qui a fini au fond des filets (14e) et les trois buts d’Alvaro Morata annulés pour hors-jeu… Mais la chance a fui Antoine Griezmann, titulaire, qui a touché le poteau d’entrée (2e). Messi a marqué sur penalty (90e+1) son 117e but en Ligue des Champions.

Pirlo court après sa première victoire

Novice sur un banc de touche, l’entraîneur piémontais Andrea Pirlo cherche, lui, sa première victoire de référence. Ferencvaros (1 pt) semble être un adversaire idoine pour se relancer lors de la prochaine journée, même si les Hongrois ont montré du caractère pour revenir de 0-2 à 2-2 face au Dynamo Kiev (1 pt).

Le Groupe E se dirige vers un tête-à-tête entre le Séville FC et Chelsea. Les deux équipes ont gagné facilement, respectivement contre Rennes (1-0) et à Krasnodar (0-4).

Les Espagnols auraient pu marquer plus de buts, sans un grand Alfred Gomis dans les cages. Luuk de Jong (55e) a assuré l’essentiel. Le vainqueur de la dernière Europa League compte le même nombre de points que les «Blues» (4 pts). Les Londoniens ont soigné leur différence de buts à Krasnodar (4-0), grâce à Callum Hudson-Odoi (37e), Timo Werner (76e s.p.), Hakim Ziyech (79e) et Christian Pulisic (90e).

Dortmund bat le Zénith

Battu par la Lazio (3-1) pour son entrée en lice, Dortmund s’est repris à domicile contre le Zénith Saint-Pétersbourg (2-0), avec un succès à l’arraché qui en dit long sur la densité du groupe F. Jadon Sancho, sur penalty (78e), puis Erling Haaland (90+1) ont permis au BVB (3 pts) de revenir dans la course à la qualification, derrière la Lazio (4 pts) et le Club de Bruges (4 pts) qui se sont partagé les points (1-1) au stade Jan Breydel.

Du coté du Borussia, Thomas Meunier et Axel Witsel étaient titulaires et Thorgan Hazard est monté au jeu (67e). Dans le groupe E, Rennes avec Jérémy Doku s’est incliné à Séville (1-0).

Le Borussia a monopolisé le ballon dans le camp du Zénith et il a fallu attendre une minute trente avant de voir un joueur russe toucher un ballon. Les Allemands ont dominé largement en termes de possession de balle mais ils ont peiné à se créer des occasions. Sur un centre de Rafael Guerreiro, Haaland a dévié légèrement le ballon pour Giovanni Reyna dont la reprise du gauche à l’entrée du rectangle est passée de peu à côté (15e). Le Borussia a poursuivi sa domination stérile comme sur un centre de Meunier, qui a traversé la surface avant d’en ressortir (21e). En fait, Roman Burki a ressenti le plus gros frisson lorsqu’il a été devancé dans sa sortie par Sebastian Driussi dont la tête est passée juste au-dessus (35e).

En seconde période, Dortmund a fait preuve de plus de créativité et à peine monté au jeu, Thorgan Hazard s’est signalé par une frappe, qui n’a toutefois pas trop inquiété le gardien russe (69e). Mais lancé par Meunier, il a été accroché par Vyacheslav Karavaev et l’arbitre a tout de suite accordé le penalty transformé par Sancho (78e, 1-0). Les Russes, qui avaient passé 80 minutes à défendre, n’ont pas pu changer leur façon de jouer et ont été assommés par Haaland dans les arrêts de jeu (90e+1, 2-0).