Violences policières contre les Afro-Américains: couvre-feu décrété à Philadelphie, après deux nuits de violences

La ville américaine de Philadelphie, secouée par deux nuits de pillages et violences déclenchées par la mort d’un homme noir abattu par la police, a annoncé mercredi l’instauration d’un couvre-feu de 21h00 à 6h00 locales.

Des forces de la Garde Nationale sont également attendues dans la métropole de Pennsylvanie, en nombre non précisé.

Cette annonce faite sur le site internet de la ville, survient alors que le président Donald Trump a pointé mercredi du doigt la responsabilité de la mairie démocrate dans ces violences.

Walter Wallace Junior, un homme noir de 27 ans, a été abattu en pleine rue par deux policiers lundi après-midi.

Les circonstances précises de la mort de Walter Wallace Junior restent à éclaircir. La police dit avoir répondu à un appel pour dispute familiale, signalant que l’homme avait un couteau. Selon un porte-parole de la police, Walter Wallace Jr. a refusé de lâcher son arme malgré les injonctions des agents. L’avocat de la famille a cependant affirmé que l’homme souffrait de troubles bipolaires et que l’appel était destiné aux urgences médicales, non à la police. Les deux policiers sont suspendus, et une enquête est en cours