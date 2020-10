Emmanuel Macron annonce le reconfinement de «tout le territoire national»

La France va connaître à partir de vendredi une nouvelle période de confinement pour endiguer la deuxième vague de Covid-19, au moins jusqu’au 1er décembre, a annoncé mercredi le président Emmanuel Macron, précisant que les écoles resteront toutefois ouvertes.

La France est, comme ses voisins, «submergée par l’accélération soudaine de l’épidémie», car le Covid-19 «semble gagner en force à mesure que l’hiver approche et que les températures» baissent, a déclaré mercredi soir Emmanuel Macron.

Dans tous les pays européens, «nous en sommes au même point, débordés par une deuxième vague qui sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première», a ajouté le chef de l’Etat au cours d’une allocution télévisée pour annoncer de nouvelles restrictions.

«J’ai décidé qu’il fallait retrouver à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné», a-t-il ajouté lors d’une allocution télévisée.

Une deuxième vague «sans doute plus meurtrière»

Tous en Europe «nous sommes débordés par une deuxième vague qui sera sans doute plus dure et meurtrière que la première», a déclaré Emmanuel Macron lors de son allocution mercredi, au cours de laquelle il doit annoncer de nouvelles mesures contre le Covid-19.

«Quoi que nous fassions, près de 9.000 patients seront en réanimation à la mi-novembre, soit la quasi-totalité des capacités françaises», a-t-il ajouté. «Nous nous organisons bien sûr pour y faire face, rouvrir des lits supplémentaires, et nous allons faire le maximum d’efforts tous ensemble, mais ce n’est pas suffisant», a indiqué le chef de l’Etat.

«Au moins 400.000 morts supplémentaires»

La France risque de connaître «au moins 400.000 morts supplémentaires» d’ici à quelques mois si rien n’est fait face à l’épidémie de Covid-19 dans l’idée de rechercher l’immunité collective, a affirmé mercredi Emmanuel Macron.

«Jamais la France n’adoptera cette stratégie» qui signifierait «le tri entre les patients», a ajouté le chef de l’Etat au cours d’une allocution télévisée pour annoncer le reconfinement national à partir de vendredi.

«Si nous ne donnons pas aujourd’hui un coup de frein brutal aux contaminations, nos hôpitaux seront très vite saturés, sans que nous ayions cette fois la possibilité de transférer beaucoup de patients d’une région à une autre, parce que le virus est partout», a-t-il encore prévenu.

«Restez au maximum chez vous»

Emmanuel Macron a donc confirmé le retour du confinement sur tout le territoire national «à partir de vendredi» et jusqu’au 1er décembre, a minima.

«J’ai décidé qu’il fallait retrouver à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné», a précisé le chef de l’Etat qui a également ajouté qu’il durerait a minima, jusqu’au 1er décembre. «Ce confinement sera adapté sur trois points principaux: les écoles resteront ouvertes le travail pourra continuer les Epahd et les maisons de retraite pourront être visités», a-t-il complété.

«Restez au maximum chez vous, respectez les règles», a exhorté mercredi Emmanuel Macron lors d’une allocution télévisée au cours de laquelle il a annoncé un nouveau confinement national de la population.

«Nous avons aussi besoin du sens des responsabilités de chacun et de l’esprit citoyen de tous», a poursuivi le chef de l’Etat, selon qui «la réussite dépend du civisme de chacune et chacun d’entre nous».

Les autres mesures Les écoles restent ouvertes Emmanuel Macron a annoncé que toutes les écoles de France resteraient ouvertes pendant la nouvelle période de confinement décrétée à partir de jeudi minuit jusqu’au 1er décembre, pour tenter d’endiguer la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19. «Nos enfants ne sauraient être durablement privés d’instruction (...) les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront donc ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés», a déclaré le chef de l’Etat lors d’une allocution télévisée, précisant que les «cours en lignes» seront privilégiés «partout ou c’est possible» dans les universités. Bars et restaurants fermés «Les bars et les restaurants seront fermés» en France pour lutter contre la propagation du Covid-19, a déclaré Emmanuel Macron. «Les commerces qui ont été définis au printemps comme non-essentiels, notamment les bars et restaurants seront fermés», a indiqué le chef de l’Etat, qui a par ailleurs annoncé de nouvelles aides pour les entreprises «fermées administrativement». Télétravail généralisé Le travail «pourra continuer» pendant le confinement, «vous pourrez sortir pour travailler», a assuré Emmanuel Macron. Mais «partout où c’est possible, le télétravail sera à nouveau généralisé», a-t-il poursuivi, expliquant que par rapport au premier épisode de confinement au printemps, «l’activité continuera avec plus d’intensité». Tests obligatoires pour entrer sur le territoire Des «tests rapides obligatoires» du Covid-19 seront déployés «pour toutes les arrivées» dans «les ports, les aéroports», et «pour les déplacements internationaux», a affirmé Emmanuel Macron. «Aucun voyageur ne doit pouvoir entrer sur le territoire européen sans qu’on soit certain qu’il n’est pas porteur du virus», a-t-il ajouté lors d’une allocution télévisée, en précisant que les frontières intérieures à l’Europe «demeureront ouvertes» et «sauf exception, les frontières extérieures resteront fermées».

