Coronavirus: plus de 80 détenus actuellement infectés dans les prisons belges

Dans l’ensemble des prisons belges, 174 détenus ont été testés positifs au coronavirus depuis le 13 mars et 86 d’entre eux sont infectés actuellement, indique mercredi la direction générale des Établissements pénitentiaires dans une mise à jour sur la situation. La prison de Lantin a par ailleurs ouvert ce mercredi une section de 21 places pour les détenus asymptomatiques testés positifs.

Une cellule de gestion de crise de la direction générale des Établissements pénitentiaires évalue en permanence les mesures de protection à mettre en place dans les prisons depuis le début de la pandémie. Elle les adapte également selon les instructions du comité de concertation, de Sciensano et de l’état de la situation.

Selon la procédure actuelle, tous les nouveaux détenus sont placés en quarantaine préventive et sont testés.

Lorsqu’un détenu ou un membre du personnel est testé positif au Covid-19, un système interne de «contact-tracing» est enclenché dans les prisons. Les contacts à haut risque sont alors placés en quarantaine dans l’attente des résultats de leur test.

«Grâce aux mesures de prévention et de protection dans les prisons belges, seul un peu plus de 1% des plus de 8.000 détenus testés ont eu un résultat positif», souligne l’administration. «Les mesures de protection ont été adaptées dans la société, elles le sont également dans les prisons, afin de limiter un maximum la propagation du virus.»