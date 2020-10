Allemagne: restos, sites culturels et de loisirs fermés pendant un mois

L’Allemagne va fermer ses restaurants à partir du lundi et jusqu’à la fin du mois de novembre dans le cadre d’un arrêt visant à briser une deuxième vague d’infections à coronavirus, ont déclaré à l’agence DPA des sources proches des pourparlers en cours entre les Länder et le gouvernement fédéral. L’Allemagne prévoit également de fermer les institutions culturelles et récréatives pour le mois de novembre.

Les fermetures font partie d’un plan d’arrêt pré-Noël soutenu par la chancelière Angela Merkel, qui devrait entrer en vigueur lundi.

Elle a obtenu le soutien des 16 ministres-présidents des Länder allemands pour adopter également des restrictions de contact radicales à partir de cette date, en vertu desquelles les membres de seulement deux ménages peuvent se rencontrer en public, avec un maximum de 10 personnes.

10 milliards d’aide supplémentaire

Le gouvernement allemand a par ailleurs annoncé mercredi un nouveau programme d’aides d’urgence pouvant aller jusqu’à 10 milliards d’euros afin de soutenir les secteurs de l’économie affectés par le durcissement des restrictions pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.