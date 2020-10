Suisse: les discothèques fermées et des restrictions pour les restaurants dès jeudi

La Suisse a adopté de nouvelles mesures pour contrer la progression du coronavirus, dont la deuxième vague frappe durement le continent européen. Dès jeudi et jusqu’à nouvel ordre, les discothèques du pays fermeront leurs portes, tandis que les clients de bars et restaurants devront se limiter à quatre personnes par table. Les manifestations de plus de 50 personnes seront également interdites.

Le risque de propagation du virus est particulièrement élevé dans les boîtes de nuit, a estimé mercredi le gouvernement suisse.

Les restaurants et les bars, eux, devront arrêter de servir de 23h00 à 06h00 et quatre personnes seulement pourront s’asseoir à une même table, exception faite des familles avec enfants.

Les réunions de famille ou entre amis dans le cercle privé seront quant à elles limitées à 10 personnes en raison du nombre élevé de contaminations dans ce cadre, ont poursuivi les autorités suisses.

Les manifestations de plus de 50 personnes ne seront en outre plus autorisées, qu’il s’agisse d’activités sportives, culturelles, religieuses ou autre. Les activités sportives et culturelles non professionnelles ayant lieu à l’intérieur sont, elles, limitées à 15 personnes et les sports de contact sont suspendus. Les sportifs professionnels pourront toutefois continuer leurs entraînements et compétitions, tout comme les artistes professionnels leurs répétitions et leurs représentations.

Les assemblées parlementaires et communales continueront pour leur part de se réunir. Les manifestations politiques et les récoltes de signatures pour des référendums ou des initiatives seront également possibles, selon les mesures de protection déjà en vigueur.

Du côté des universités et hautes écoles, l’enseignement se fera à distance dès le 2 novembre.