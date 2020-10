Windows 10: comment libérer rapidement de l’espace

Voici comment identifier et éliminer les fichiers volumineux inutiles sur le disque de votre PC Windows 10.

L’espace de stockage est parfois une denrée rare sur nos PC Windows 10 bourrés à craquer de photos, de vidéos, de documents ou encore de fichiers téléchargés.

Heureusement, il existe des astuces pour récupérer rapidement de la place sur le disque dur. Parmi les trucs les plus efficaces: la recherche des fichiers les plus volumineux. Il n’est pas rare que l’on oublie à gauche et à droite des fichiers gourmands dont on n’a plus besoin.

Voici comment retrouver ces fichiers volumineux:

– Appuyer sur les touches Windows et E pour ouvrir l’Explorateur de fichiers

– Cliquer gauche sur le disque à nettoyer

– Cliquer gauche dans la case Rechercher dans:

– Encoder dans cette case taille: gigantesque

– L’Explorateur de fichiers cherche les fichiers d’une taille supérieure à 4 Go

– Dans cette sélection, effacer ou déplacer les fichiers dont vous n’avez plus besoin

– Recommencer la même opération mais en encodant taille: énorme, taille: grande, taille: moyenne

Voici les étapes essentielles en image:

Appuyer sur Windows et E pour afficher l’Explorateur de fichiers. -

Cliquer gauche sur le disque qui a besoin d’espace. -