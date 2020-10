Les mesures désormais communes aux trois Régions entreront en vigueur dès minuit

Un nouvel arrêté ministériel énumérant et mettant à jour les règles sanitaires applicables dans tout le pays sera publié au Moniteur belge mercredi soir et entreront en vigueur à minuit.

Cette annonce concerne les mesures qui s’appliquent à l’ensemble du territoire et sur lesquelles les trois Régions sont arrivées ce mercredi à un consensus. Il ne s’agit donc pas des mesures qui ne s’appliquent qu’en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles, précise-t-on au cabinet du ministre de l’Intérieur. «Il s’agit donc des règles qui s’appliquent à tous les Belges, pour que tout le monde dans le pays sache à quoi adhérer.»

Mais il existe également de nombreuses différences. Par exemple, la Wallonie et Bruxelles ont maintenant décidé d’introduire un couvre-feu plus strict. La Flandre s’en tient à l’horloge de nuit. Et mardi soir, la Flandre a pris des mesures plus strictes en matière de visites de cinémas, de centres de fitness et de culture, entre autres. Le calendrier des mesures dans les différents États fédéraux est également différent.

Dans un premier temps, les mesures flamandes ne prendraient effet que vendredi à 18 heures. Jambon n’a cependant pas exclu mercredi au Parlement flamand que certaines mesures pourraient commencer plus tôt. Il a déclaré qu’il s’était assis autour de la table avec le Premier ministre et les premiers ministres des autres régions mercredi après-midi pour voir quelles mesures communes pourraient être intégrées dans une décision ministérielle conjointe.