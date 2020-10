13% de chauffeurs absents à la STIB: faudra-t-il recourir au privé?

Le cdH s’inquiète du taux d’absentéisme à la STIB et du risque sur la dégradation de l’offre qui pourrait en découler. Il propose de constituer une réserve de chauffeurs de cars du privé.

Le cdH s’est inquiété mardi de l’évolution du taux d’absentéisme à la STIB et du risque sur la dégradation de l’offre qui pourrait en découler en cas de poursuite de la progression de celui-ci. Il propose de constituer une réserve de chauffeurs de cars du privé pour intervenir en cas de besoin. Le taux d’absentéisme à la STIB était de 13,5% la semaine du 19 octobre.

«Si le taux d’absentéisme continue à monter, il y a un risque que la STIB doive petit à petit annuler des services et donc concrètement supprimer des bus, des trams et des métros. Cela aurait un effet négatif sur le plan sanitaire et de mobilité des personnes qui doivent continuer à pouvoir se mouvoir dans notre Région dans de bonnes conditions», a commenté le député cdH Christophe De Beukelaer.

Pour pallier le problème, le cdH propose de créer un cadastre des ressources disponibles (principalement des chauffeurs) dans les entreprises d’autocars privées.

Il suggère aussi la réalisation d’un monitoring régulier de la disponibilité de ces ressources, jusqu’à la fin de la crise sanitaire et qu’en attendant, toutes les procédures (contrats-type, formations accélérées, formulaires) soient établies au cas où il faudrait faire appel à ces chauffeurs et/ou ces véhicules.