Le Mons Street Festival est annulé

Le festival des cultures urbaines n’aura finalement pas lieu en 2020.

Du 12 au 22 novembre aurait dû se dérouler le Mons Street Festival, qui met en exergue la culture hip-hop et le bouillonnement culturel urbain à Mons et ses environs. Danse, street art, musique… devaient être à l’honneur.

Problème: le festival, participatif par essence, fait intervenir une multitude de partenaires qui vont et viennent au gré des activités, il propose des scènes ouvertes au public et se déroule sur plusieurs sites, la Maison Folie et le Manège. Basé sur une très grande interactivité, et malgré quelques aménagements ou spectacles déjà annulés, le respect des mesures sanitaires s’avérait impossible à tenir.

Vu la situation sanitaire actuelle, les organisateurs ont finalement décidé de l’annuler ce mercredi. Un seul spectacle a survécu: Faro Faro, programmé au Manège le 20 novembre à 19 h au Théâtre Le Manège.