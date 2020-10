La Flandre veut accélérer les mesures et attend «un consensus» avec les autres Régions

Le ministre-Président flamand Jan Jambon n’exclut pas que certaines mesures corona plus strictes soient introduites avant la prochaine réunion du comité de concertation, prévue ce vendredi à 18 heures. Cela concerne principalement les mesures sur lesquelles il recherche un consensus avec les autres Régions.

Devant le Parlement flamand, qui tient ce mercredi un débat sur d’éventuelles mesures corona plus strictes: le ministre-Président flamand Jan Jambon a affirmé que, une fois un consensus sur certaines mesures trouvé avec les autres Régions du pays, il pourra les mettre en œuvre «au plus vite» et accélérer «par rapport à ce qui a été annoncé».

S’il y avait des mesures sur lesquelles aucun accord ne peut être trouvé avec les autres Régions, le gouvernement flamand pourra toujours demander aux gouverneurs de prendre une décision des gouverneurs, estime encore Jambon.

Jambon pense également que différentes autorités locales accélèrent désormais la mise en œuvre des mesures. «Ce n’est pas une érosion de ce que nous faisons. J’appelle déjà les gens à avoir moins de contacts à partir d’aujourd’hui», a-t-il déclaré.