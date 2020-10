Un cas de paramyxovirose détecté chez un éleveur de pigeons à Eghezée

Les humains ne sont pas sensibles à la maladie: un foyer de «paramyxo» est apparu chez un éleveur de pigeons à Eghezée.

Un foyer de «paramyxo» est apparu chez un éleveur de pigeons à Eghezée (province de Namur), a confirmé ce mercredi l’Agence fédérale pour la sécurité alimentaire (Afsca). Il s’agit d’une forme moins aiguë de la maladie de Newcastle, une maladie virale très contagieuse à laquelle presque toutes les espèces d’oiseaux, mais pas l’espèce humaine, sont sensibles.

Les autorités communales ont établi une zone de protection de 500 mètres autour du foyer de contamination et y ont interdit tout rassemblement de pigeons ou de volailles pendant au moins 21 jours.

Il est en outre interdit de déplacer des pigeons et des volailles dans le périmètre, sauf autorisation particulière de l’Afsca pour les professionnels. Les volailles doivent également être vaccinées, en dehors des canards, des oies et des cailles naines.

Les animaux malades présentent des symptômes plus ou moins aigus selon la souche virale et l’espèce touchée. Une forme agressive peut provoquer des symptômes nerveux et une forte mortalité.

Le virus ne présente par contre pas de danger pour la santé publique: les humains ne sont pas sensibles à la maladie. La consommation d’œufs, de viande ou d’autres produits de volaille n’est donc pas dangereuse.

La maladie doit obligatoirement être déclarée. Les éleveurs professionnels et les personnes qui font participer leurs volailles à un rassemblement doivent les vacciner. C’est également vivement recommandé aux amateurs.