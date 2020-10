Coronavirus: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce mercredi

Covid-19: on fait le point ici sur ce qui a fait l’actualité, en Belgique et dans le monde, ce mercredi 28 octobre.

La Belgique franchit le cap des 11.000 décès

Notre pays, en proie à une recrudescence importante du coronavirus, ne cesse de battre de tristes records.

+ Plus de 100 morts en une journée pour la première fois depuis fin avril

Les mesures désormais communes aux trois Régions entreront en vigueur dès minuit

Un nouvel arrêté ministériel énumérant et mettant à jour les règles sanitaires applicables dans tout le pays sera publié au Moniteur belge mercredi soir et entreront en vigueur à minuit.

Les pouvoirs spéciaux accordés au gouvernement wallon pour faire face à la crise

Le Parlement de Wallonie, réuni en séance plénière, a accordé mercredi, pour un mois renouvelable, les pouvoirs spéciaux au gouvernement régional, afin que ce dernier puisse adopter rapidement des mesures pour faire face à la crise sanitaire.

Di Rupo insiste «pour aller le plus loin possible dans le confinement»

Lors du comité de concertation, la Wallonie «insistera pour qu’on aille le plus loin possible dans le confinement», a affirmé le ministre-président régional, ce mercredi, lors d’un nouveau débat au Parlement de Wallonie consacré à la crise sanitaire.

+ La Wallonie a pris « ses responsabilités »

Jambon veut accélérer les mesures et attend «un consensus» avec les autres Régions

Le ministre-Président flamand Jan Jambon n’exclut pas que certaines mesures corona plus strictes soient introduites avant la prochaine réunion du comité de concertation, prévue ce vendredi à 18 heures. Cela concerne principalement les mesures sur lesquelles il recherche un consensus avec les autres Régions.

+ La Flandre veut accélérer les mesures et attend «un consensus» avec les autres Régions

VIDÉO | Yves Van Laethem incite à reprendre l’élan de solidarité: «Pas le temps de la chamaillerie»

Ce mercredi à 11 heures, Sciensano et le Centre interfédéral de crise ont organisé leur traditionnelle conférence de presse pour faire le point sur l’épidémie de coronavirus en Belgique.

+ « Le virus se sent désormais comme un poisson dans l’eau »

+ Maintien des moyennes et des conférences de presse tous les trois jours : le Centre de crise s’explique

Le cri de détresse du monde hospitalier

Les hôpitaux se trouvent au bord du gouffre. Ce mercredi, ceux des provinces de Hainaut, Namur et Brabant wallon lancent «un cri de détresse et d’impuissance». Et demandent un geste fort des autorités.

+ «Un cri de détresse et d’impuissance» des hôpitaux de trois provinces wallonnes

+ «Le personnel soignant en première ligne est au bord de l’effondrement par manque de moyen humain, d’énergie et d’espoir »

+ Un renforcement annoncé des mesures en faveur de la santé mentale des soignants

+ «STOP», le cri du cœur des soignants de l’UZ Brussel

Sophie Wilmès a quitté les soins intensifs

L’ex-Première ministre a donné de ses nouvelles, une semaine après son hospitalisation.

Un magasin sur deux, voire davantage, ne survivra pas à la crise, craint l’UCM

Financièrement, près d’un commerçant sur deux atteint la limite, selon un sondage mené par l’Union des classes moyennes (UCM) auprès des commerçants indépendants non alimentaires de Wallonie et de Bruxelles.

Sidération chez les artistes bruxellois après le rideau sur la culture

Des artistes qui retournent chez leurs parents, fauchés par la crise sanitaire, ça existe. Pour eux, «C’est la merde». L’éteignoir sur la culture bruxelloise a soufflé leurs derniers espoirs et cramé leurs rentrées à venir. Dans les compagnies, les studios BD ou les agences de booking, face aux expos et concerts annulés, l’écœurement prédomine envers l’inconsistance des décisions. Leur question: «Pourquoi peut-on aller dans les centres commerciaux et pas dans les salles?»

+ «Ce qu’on reçoit, c’est la charité honteuse, au tarif goûter d’anniversaire»

Repousser les fêtes en été: ce qu’en pensent les experts

Alors que les fêtes se rapprochent à grands pas, la situation sanitaire s’aggrave de jour en jour dans notre pays. Dans ce contexte délicat, que donneront les fêtes de fin d’année? Voici ce qu’en pensent les infectiologues et épidémiologistes belges.

+ Aménager les fêtes de fin d’année ou les repousser en été: qu’en pensent les experts belges?

Début des cours à distance dans l’enseignement secondaire

Comme annoncé dimanche soir, les écoles secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont désertées ces mercredi, jeudi et vendredi qui précèdent le congé de Toussaint.

+ «Il s’agit bien d’une suspension de la présence physique à l’école pour les élèves du secondaire durant ces trois jours et non d’un congé supplémentaire »

+ Près de 1.000 PC distribués dans les écoles secondaires bruxelloises

Des autocars privés pourront renforcer les TEC dès le 12 novembre

Dès le 12 novembre et jusqu’à la fin de l’année scolaire, des autobus privés pourront renforcer les lignes de TEC là où la situation sanitaire locale l’exige et là où les bus sont particulièrement remplis, a décidé ce mercredi matin le gouvernement wallon.

Le gouverneur du Brabant wallon: «La situation est dramatique: restez chez vous»

«Restez chez vous», implore le gouverneur du Brabant wallon. C’est le seul moyen de ralentir l’épidémie de coronavirus.

+ «Mieux préparés mais pas prêts pour ça »

Namur: nouvelles mesures face à l’inquiétante hausse des contaminations

Afin de limiter les contacts entre jeunes ados, la Ville annule les stages, les plaines et réunions des mouvements de jeunesse à partir de 12 ans. Les écoles maternelles et primaires, par contre, restent ouvertes.

+ «Namur devient progressivement une ville où le taux de contamination inquiète »

Kinepolis ferme toutes ses salles en Belgique dès vendredi

Covid-19: le groupe Kinepolis ferme toutes ses salles en Belgique dès vendredi et jusqu’à nouvel ordre.

VIDÉO | Le roi à la maison médicale La Passerelle: «pour soutenir ceux qui sont en première ligne»

Le roi Philippe s’est rendu ce mercredi matin à la maison médicale La Passerelle, à Molenbeek-Saint-Jean. Une attention apprécie des équipes soignantes.

+ Ne pas recevoir tout le monde

Infractions Covid: la justice dans le flou

Chaque semaine, des citoyens doivent s’expliquer devant le tribunal de police après ne pas avoir respecté les mesures Covid.

+ Une mise au point pour un discours commun

Des patients Covid du CHR de la Citadelle transférés dans des maisons de repos à Liège pour leur convalescence

Chaque jour, le CHR de la Citadelle, à Liège, accueille une trentaine de patients atteints du Covid-19. Pour libérer des lits, certains patients sont transférés dans des maisons de repos liégeoises pour poursuivre leur convalescence.

+ « Le surcoût ne sera en aucun cas pris en charge par le patient »

Bénévoles sur le pont contre le coronavirus: à quelles conditions?

Face aux hôpitaux et maisons de repos sous pression, un appel aux bénévoles a été lancé. Encore faut-il que les modalités de bénévolat soient clairement définies, pour éviter les mauvaises surprises. Témoignage.

+ Une fois mais pas deux

Saint-Georges: la Protection civile va décontaminer le home Les Jolis Bois

Face au nombreux cas Covid, la maison de repos fait appel à la Protection civile qui viendra désinfecter les chambres dès demain jeudi.

+ La Protection civile va décontaminer le home Les Jolis Bois

Plus de 80 détenus actuellement infectés dans les prisons belges

Dans l’ensemble des prisons belges, 174 détenus ont été testés positifs au coronavirus depuis le 13 mars et 86 d’entre eux sont infectés actuellement, indique mercredi la direction générale des Établissements pénitentiaires dans une mise à jour sur la situation. La prison de Lantin a par ailleurs ouvert ce mercredi une section de 21 places pour les détenus asymptomatiques testés positifs.

+ Plus de 80 détenus actuellement infectés dans les prisons belges

La France reconfine

Dans une allocution au peuple français, le président Emmanuel Macron a annoncé l’instauration d’un nouveau confinement à l’échelle de l’ensemble du territoire, moyennant certains allégements, et ce jusqu’au 1er décembre.

+ Emmanuel Macron annonce le reconfinement de «tout le territoire national»

Charles Michel annonce «trois ou quatre vaccins» disponibles d’ici fin 2020 et début 2021

Invité de la matinale de RTL en France ce mercredi, Charles Michel a annoncé l’arrivée prochaine de 3 à 4 vaccins entre la fin de l’année et le début de l’année prochaine pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Suisse: les discothèques fermées et des restrictions pour les restaurants dès jeudi

La Suisse a adopté de nouvelles mesures pour contrer la progression du coronavirus, dont la deuxième vague frappe durement le continent européen. Dès jeudi et jusqu’à nouvel ordre, les discothèques du pays fermeront leurs portes, tandis que les clients de bars et restaurants devront se limiter à quatre personnes par table. Les manifestations de plus de 50 personnes seront également interdites.

+ Suisse: les discothèques fermées et des restrictions pour les restaurants dès jeudi

Allemagne: restos, sites culturels et de loisirs fermés pendant un mois

L’Allemagne va fermer ses restaurants à partir du lundi et jusqu’à la fin du mois de novembre dans le cadre d’un arrêt visant à briser une deuxième vague d’infections à coronavirus, ont déclaré à l’agence DPA des sources proches des pourparlers en cours entre les Länder et le gouvernement fédéral. L’Allemagne prévoit également de fermer les institutions culturelles et récréatives pour le mois de novembre.

+ Allemagne: restos, sites culturels et de loisirs fermés pendant un mois

La présentation du Tour de France 2021 reportée: le parcours sera connu dimanche

La présentation du Tour de France 2021, qui était prévue jeudi dans une grande salle parisienne, a été reportée en raison de la situation sanitaire liée au coronavirus, a annoncé ASO, la société organisatrice de l’épreuve.

La Bundesliga à huis clos durant un mois

Les rencontres de football du championnat d’Allemagne de football, la Bundesliga, se joueront sans le moindre public dans les stades durant tout le mois de novembre. Cette mesure a été décidée conjointement par le gouvernement fédéral et ceux des différents länder.

+ La Bundesliga se jouera sans public en novembre

Les lieux culturels ferment aussi en Wallonie

Le socle fédéral des mesures anti-Covid devient plus harmonieux. Conséquence pour les Wallons: les lieux culturels ferment leurs portes dès minuit ce mercredi. En attendant d’autres mesures?

+ Les lieux culturels ferment aussi en Wallonie