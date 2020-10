Euro: les matches de qualifications des Red Wolves reportés à cause du coronavirus

Les matches de qualifications pour l’Euro des Red Wolves, l’équipe nationale masculine de handball, prévus en France et contre la Serbie les 5 et 7 novembre sont reportés à une date ultérieure en raison de la pandémie de coronavirus.

La décision a été prise par la fédération européenne de handball (EHF) et confirmée par l’Union royale belge de handball (URBH) ce mercredi.

«Bien sûr, nous aurions préféré jouer les matchs internationaux prévus la semaine prochaine, mais au vu de la situation actuelle persistante dans notre pays, cela n’aurait pas été possible et aurait été irresponsable», a déclaré Jean-François Hannosset, président de l’URBH.

«Je suis convaincu que l’EHF a correctement évalué la situation critique dans laquelle nous nous trouvons et a réagi de manière adéquate. Comme nous, ils donnent la priorité à la santé publique nationale et à celle de nos acteurs et de notre personnel. Je leur en suis reconnaissant. Il faut du courage pour prendre une telle décision.»

Dans son groupe de qualification pour l’Euro de handball 2022, la Belgique a été versée dans un groupe avec la France, la Serbie et la Grèce. Les deux premiers de chaque et les quatre meilleurs troisièmes participeront à la phase finale en Hongrie et Slovaquie du 13 au 30 janvier 2022.