Maintien des moyennes et des conférences de presse tous les trois jours: le Centre de crise s’explique

Antoine Iseux et les membres du Centre de crise ont décidé de continuer à communiquer tous les trois jours. BELGA

En marge de sa conférence de presse sur l’augmentation des chiffres en Belgique, le Centre de crise est revenu sur deux points qui posent question: l’utilisation de moyennes ainsi que le maintien d’une conférence de presse tous les trois jours.

Depuis plusieurs mois, le Centre de crise diffuse les chiffres du coronavirus en utilisant des moyennes. S’il concède que, de manière inévitable, les moyennes sont en retard mathématiquement, Yves Van Laethem voit plusieurs raisons de ne pas revenir à des chiffres quotidiens.

Tout d’abord, les chiffres sont approximatifs. «Les chiffres des derniers jours ne sont pas consolidés et définitifs. Ils pourraient se modifier dans les jours qui suivent en fonction de corrections et de retards apportés dans la transmission de certains chiffres.»

Ce sont les tendances qui doivent nous guider, pas les chiffres bruts.

Ensuite, le porte-parole interfédéral insiste sur la plus grande importance des tendances par rapport aux chiffres bruts. «Ce sont ces tendances qui doivent nous guider pour savoir où l’on va, en l’occurrence vers une augmentation. Les tendances vont être à la fois l’incitation à avoir un certain comportement et qui, à un moment, nous donneront une récompense de savoir que nos comportements ont été effectivement efficaces», précise l’infectiologue.

Yves Van Laethem conclut en insistant sur le fait que ces chiffres quotidiens existent bel et bien. «Ils ne sont pas cachés et sont publiés jour après jour sur le site de Sciensano.»

Tous les jours, on parle du coronavirus. Faire des conférences de presse chaque jour rajouterait une couche supplémentaire auprès de la population.

Au vu de la dégradation de la situation dans notre pays, la question de revenir à des conférences de presse quotidiennes, comme lors de la première vague, se pose. Les membres du Centre de crise y ont également pensé mais ont décidé de continuer à communiquer tous les trois jours.

«Au début de la crise, on en faisait chaque jour car il y avait un besoin de pédagogie pour expliquer ce qu’est ce virus et comment lutter contre lui. Maintenant, les citoyens sont au courant de tout ce qu’il faut faire pour diminuer la vitesse de propagation. Ces conférences de presse ont aussi un impact psychologique. Tous les jours, on en parle dans les médias ou dans nos conversations privées. En faire chaque jour, ce serait rajouter une couche supplémentaire auprès de la population», explique Antoine Iseux, du Centre de crise.