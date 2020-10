Covid: l’école fondamentale de Musson fermée jusqu’au congé d’automne

Une nouvelle école s’ajoute à la liste de celles fortement touchées par le Covid-19.

La section fondamentale de l’école d’enseignement spécialisé installée à Musson est en situation de fermeture sanitaire. La mesure est effective dès ce mercredi matin jusqu’au congé d’automne. Ainsi en a décidé le médecin PSE après la découverte d’un cluster de Covid-19 au sein du personnel d’encadrement « qui est en circulation dans l’enceinte de l’établissement et qui a des contacts multiples avec l’ensemble des élèves », précise le directeur Cédric Fichet.

Cela concerne 114 élèves du maternel et du primaire. Les mesures ont été mises en place directement pour le transport scolaire. Le centre PMS assure le tracing des élèves et du personnel pour une mise en quarantaine et par principe, la partie de la population scolaire présentant des situations d’autisme et de polyhandicaps sera testée. Elle est potentiellement considérée à haut risque parce que les mesures de distanciation sociales ne peuvent être respectées. Semblables mesures viseront également les élèves qui ont entretenus des contacts rapprochés. La direction a pris contact avec toutes les familles. La fermeture ne touche que l’implantation de Musson, sans affecter les autres sites d’enseignement secondaire de Stockem (Arlon) et de Saint-Mard (Virton) où est appliquée la mesure de cours distanciels.