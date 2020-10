La Louvière annule sa foire et son marché de Noël

L’évolution de la pandémie condamne les deux gros derniers événements de l’année.

En raison du contexte sanitaire délicat lié à l’évolution de la pandémie de Covid-19, la Ville de La Louvière a pris la décision d’annuler sa Foire d’automne ainsi que son Marché de Noël.

Malgré toutes les dispositions prises par les équipes de la Ville et les organisateurs respectifs, les autorités communales estime ne pas pouvoir garantir la sécurité sanitaire des visiteurs: ces deux événements traditionnellement populaires et festifs sont en effet des vecteurs de rassemblement et donc de transmissions du virus.