Luxembourg-Ville: les animations de Noël annulées

Au Grand-Duché, le communiqué est tombé ce mardi concernant les festivités de Noël à Luxembourg-Ville: «En raison de la forte recrudescence du Covid-19, le collège échevinal a pris la décision d’annuler les marchés de Noël et les animations hivernales dans le cadre des Winterlights 2020».

Face à un virus de plus en plus présent dans la société, la Ville de Luxembourg estime que l’organisation du marché de Noël n’est actuellement pas conciliable avec l’objectif d’endiguer la propagation du coronavirus.

La bourgmestre, Lydie Polfer, cité dans le communiqué, explique ainsi cette décision: «Malgré les efforts infatigables de notre Service Espace public, fêtes et marchés, les “Winterlights 2020” doivent malheureusement se plier à la pandémie. Plus que jamais, nous devons être vigilants et être à cheval sur les gestes barrières et les mesures sanitaires en vigueur. L’organisation d’un marché de Noël risquerait de compromettre la santé des résidents et visiteurs de la ville. Le collège des bourgmestres et échevins a donc pris la décision de renoncer cette année aux marchés de Noël et animations dans la capitale.»

La seule chose dont ne seront pas privés les habitants et les visiteurs de la capitale, ce sont les «innombrables décorations et illuminations qui seront mises en place dans la capitale», précise la Ville de Luxembourg en guise de consolation.