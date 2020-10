Montifauts et ex-bourgeois: des croque-morts

Dès le XIIIe siècle, des personnes aisées s’impliquent dans le respect des défunts. Le porteur (se) de morts en est un bel exemple.

Le deux novembre, c’est, dans la tradition chrétienne, le jour des morts. Cette commémoration est voulue par Odilon, cinquième abbé de Cluny, une abbaye alors au faîte de sa renommée mais ravagée par la révolution française et dont le clocher roman de l’Eau bénite reste témoignage. Odilon présente cette commémoration liturgique aux monastères clunisiens en 1030 après l’avoir célébrée pour la première fois, en 998. L’Église l’a conservée même si le public fréquente et fleurit le cimetière le jour de la Toussaint, chômé il est vrai.

L’office de Messire François le Clercq le prédispose peut-être à s’occuper des pauvres, vivants ou défunts car il est chapelain de la cathédrale et de Saint-Eleuthère, chanoine de la métropolitaine de Cambray et seigneur de la seigneurie de Montifaut à Obigies; il est aussi médecin, diplômé de l’université de Padoue (1591), ce qui le rapproche des souffrants.

De sa vie, on sait peu de choses, sinon qu’il fonde en sa maison de la rue d’Audenarde -des Augustins – l’hôpital Saint-François, ce saint d’Assise dit aussi le «Poverello». Restauré après 1945, l’hôpital St-François est passé au privé après plus de sept siècles de social. ÉdA

Au-dessus du beau porche, une petite niche abritait jadis une statuette de St-François d’Assise. ÉdA Par contre, son testament, daté selon les sources du 10 août 1650 ou du 24 avril 1653 est clair: «Je laisse le surplus et résidus de mes biens aux pauvres de Tournay afin qu’une pension annuelle soit établie pour nourrir et entretenir les pauvres hommes vieux, cassés, débiles, impuissants dans l’impossibilité de gagner leur pain et vêtements par le travail corporel, natifs de père et mère de Tournai, légitimes, catholiques et de bonne vie et renommée». Ces dons consistent en trois maisons rue d’Audenarde ainsi que toutes les rentes sur la ville de Tournai, Lille, etc.

Sa maison personnelle est aménagée en 1655 pour sa nouvelle destination. Les pourvus sont d’abord neuf puis dix-huit et enfin vingt-huit, suivant un règlement qui changea peu dans le temps; ainsi, seuls les Tournaisiens étaient admis dans cet asile qui dépendait récemment encore du CPAS mais vient d’être vendu à un privé.

Des bourgeois pauvres trop honteux pour mendier leur pitance

Une fondation encore, celle créée en octobre 1272 par Jakemes Ywain et Gontier li Sauvage dans une maison de pierre de la rue Capon (de la Tête d’or) qui est administrée par les Consaux qui nomment les pourvus, lesquels paient 60 sous d’admission jusqu’au XVe siècle, la moitié ensuite.

Les bénéficiaires, la chose est curieuse, sont douze bourgeois qui suivront un règlement strict comme, en cas de travail rétribué, l'obligation d'en rendre le tiers à la communauté.

Une ressource leur est attribuée, ainsi énoncée «à ces bourgeois déchus de fortune, sans doute trop honteux pour mendier leur pitance, il leur est accordé de porter les morts lors des funérailles moyennant une honnête rétribution».

La fondation migre au début du XVIIIe dans la rue St-Piat et, en 1807, intègre l’hôpital St-François. Ils continuèrent leur office de porteur de morts jusque 1947-48. Toujours vêtus d’une capote, pantalon et gilet noirs, chapeau rond et gants blancs munis d’un bâton glissé sous le cercueil, ils étaient six porteurs et six munis de flambeaux lors de l’enterrement..

Jusque 1926, des femmes prises dans les fondations, portaient les défunts féminins, charge reprise par les Anciens bourgeois auxquels se sont joints les pourvus de St-François.

