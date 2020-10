PHOTOS & VIDÉO | Les Los Angeles Dodgers remportent les World Series pour la première fois en 32 ans

Les Los Angeles Dodgers ont remporté les World Series, la finale de la ligue nord-américaine de baseball (MLB), après 32 ans de disette, aux dépens des Tampa Bay Rays, ce mardi à Arlington (Texas).

Les Dodgers se sont imposés quatre victoires à deux. Ils ont décroché leur dernier succès décisif contre les Rays 3 à 1.

Ils comptent désormais à leur palmarès sept titres de champions, ce qui en fait la sixième équipe la plus titrée de l’histoire. Loin devant se trouvent les New York Yankees avec 27 titres, suivis par les Saint-Louis Cardinals (11), les Botston Red Sox et Oakland Athletics (9), ainsi que les San Francisco Giants (8).

Ce sacre, le premier depuis 1988, vient récompenser une équipe à la régularité exemplaire ces quatre dernières saisons, mais qui a échoué deux fois lors des World Series en 2017 et 2018, et en finale de conférence nationale l’an passé.

Au cours de cette saison régulière inédite, réduite à 60 matches au lieu des 162 habituels à cause du coronavirus, L.A. a fini avec le meilleur bilan de 43 victoires contre 17 défaites.

En play-offs, le club californien s’est successivement débarrassé des Milwaukee Brewers (2-0), des San Diego Padres (3-0), des Braves d’Atlanta (4-3) puis de Tampa Bay.

Les Rays, eux, étaient à la recherche du premier titre de leur histoire. Cet échec est leur deuxième à ce stade après celui concédé en 2008 contre les Phillies de Phialdelphie.