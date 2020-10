VIDÉO | Roberto Martinez encense Kevin De Bruyne: «Il peut jouer partout»

Auteur de deux assists ce mardi à Marseille (0-3), en Ligue des Champions, Kevin De Bruyne a étincelé pour son retour en tant que titulaire.

Kevin De Bruyne a retrouvé une place dans le onze de base de Manchester City, pour la première fois depuis le 3 octobre. Les Skyblues se sont imposés 0-3 à Marseille dans le groupe C, avec deux passes décisives du Diable rouge.

«Je suis assez satisfait de notre prestation. Marquer 3 buts contre une équipe assez compacte et ne pas encaisser, c’est bien. On a joué comme on le fait d’habitude, mais cela devient difficile parce que les adversaires s’adaptent et ont tendance à bétonner. Il faut de la patience, mais on a bien fait la chance», a déclaré De Bruyne à l’issue du match.

Martinez ne veut pas le mettre dans une case

Consultant pour CBS, Roberto Martinez, sélectionneur national, a mis en avant la bonne prestation du Diable rouge. Et quand on lui demande quel est son poste, il est affirmatif: «Il n’y a pas de position pour lui, il peut jouer partout. C’est quelqu’un qui joue pour créer de l’espace, pour s’engouffrer dans les faiblesses de l’adversaire. Et il fait cela dans un tempo très rapide. Kevin De Bruyne n’a pas besoin d’être cantonné à un poste.»