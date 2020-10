Météo: une accalmie en matinée avant le retour des averses

De la pluie et encore de la pluie: la météo de ce mercredi ne s’annonce pas idéale.

L’Institut royal météorologique prévoit une matinée au sec pour ce mercredi, ensuite la nébulosité deviendra assez abondante avec un risque d’averses croissant. Le vent sera soutenu et les rafales pourront atteindre 65 km/h. Le thermomètre affichera entre 9 et 13 degrés.

En soirée, les averses resteront actives en de nombreux endroits. Cette nuit, elles se dirigeront vers l’est. Toutefois, des éclaircies feront leur apparition depuis le nord du pays et le temps deviendra plus clément. Les minima se situeront entre 5 et 10 degrés. Le vent quant à lui sera toujours bien présent, il soufflera fort à la Côte, avec des rafales jusqu’à 70 km/h.