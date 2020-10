VIDÉOS & PHOTOS | Comment se procurer un dinosaure: «La plupart du temps, ça coûte très cher»

Le commerce de dinosaures est un marché émergent dans le secteur de la vente aux enchères: en une semaine, le squelette d’un tyrannosaure et celui d’un allosaure ont trouvé acquéreur via de prestigieuses maisons de vente à New York et Paris. Face à cette nouvelle concurrence qu’incarnent désormais de riches collectionneurs privés, les musées se sentent bien démunis. Mais au fait, comment ceux-ci acquièrent-ils les dinosaures qu’ils exposent au public? Réponse avec Pascal Godefroit, paléontologue belge réputé et membre de l’Institut royal des Sciences naturelles.