Coronavirus: environ 5% des résidents des maisons de repos wallonnes sont contaminés

Sur les quelque 50.000 résidents des maisons de repos et des maisons de repos et de soins wallonnes, 2.579 étaient positifs au nouveau coronavirus en date du 26 octobre, soit environ 5%, rapporte mardi l’Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq).

Sur les 40.000 personnes qui travaillent dans ces MR/MRS, 1.930 étaient écartées à la même date, c’est-à-dire également environ 5%.

Sur les 602 établissements de ce type que compte la Région, une sur six rapportait un «clusters 10», soit au moins 10 cas avérés.

Dans les autres structures d’hébergements wallonnes, 39 «clusters 10» étaient connus dans le secteur du handicap, et trois dans celui de la santé mentale. Sur ces plus de 1.200 établissements, 1.168 résidents ont été testés positifs au nouveau coronavirus, et 1.298 membres du personnel sont écartés.