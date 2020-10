La Flandre serre à son tour la vis face au rebond du coronavirus: culture, événements et sports dans le viseur

Le gouvernement flamand a décidé de fermer ses lieux culturels et d’interdire tout événement afin de contrer le rebond épidémique de coronavirus, a-t-il annoncé mardi soir à l’issue d’un conseil des ministres extraordinaire.

Seules les bibliothèques pourront rester ouvertes. Les marchés hebdomadaires sont également maintenus.

Le gouvernement flamand ferme également ses piscines, les centres de fitness ainsi que tous les bowlings établis sur ton territoire.

Les plus de 12 ans ne sont plus autorisés qu’à faire du sport en extérieur, et en groupe limité seulement, a-t-il annoncé mardi soir à l’issue d’un conseil des ministres extraordinaire.