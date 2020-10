Neufchâteau : mesures Covid renforcées, les lieux culturels fermés

À l’instar de la Commune de Bastogne, Neufchâteau, via sa bourgmestre Michèle Mons Delle Roche, a durci les mesures pour contrer le Covid sur le territoire communal.

À partir du 27 octobre jusqu’au 23 novembre, tous les événements à caractère festifs et culturels sont interdits. Et les lieux accueillant des activités culturelles, festives ou récréatives sont également fermés, à l’exception de ceux qui accueillent les groupes scolaires et les stages et plaines pour les enfants de moins de 12 ans.

Les cérémonies du 11 et 15 novembres sont annulées, ainsi que les célébrations religieuses, à l’exception des mariages et enterrements. Les événements prévus dans le cadre d’Halloween sont donc supprimés. Il en est de même pour le Repair Café, le marché du terroir, les pièces de théâtres, etc. Le marché de Neufchâteau est, lui, maintenu.