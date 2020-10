À Charleroi, il y a «peu de contaminations dans les écoles»

50 élèves et 66 enseignants et agents d’accueil temps libre ont été diagnostiqués positifs au coronavirus dans les écoles communales.

Au conseil communal de Charleroi, la Première échevine Julie Patte (PS) en charge de l’Enseignement a fait le point sur le nombre de contaminations au Covid 19 dans les écoles de son réseau. Les chiffres ne manquent pas de démentir la rumeur selon laquelle la situation sanitaire serait hors de contrôle. «Entre le 1er et le 26 octobre c’est-à-dire lors du pic d’infections, nous avons enregistré 50 cas dans une population de 10 868 élèves. Cela représente un taux de positivité extrêmement faible, de l’ordre de 0,46%.»

Le résultat confirme que les enfants de moins de 12 ans présentent des risques infimes de contracter la maladie et de la transmettre. De manière générale, ils sont davantage sujets à en développer des formes légères et asymptomatiques, ce qui complique le dépistage. Plusieurs études à ce propos sont détaillées sur le site de l’institut de recherche et de santé publique Sciensano.

«Parmi le personnel enseignant et d’encadrement, c’est-à-dire les instituteurs, profs et agents d’accueil temps libre, 66 cas positifs ont été diagnostiqués, ce qui correspond à une proportion de 3,34%.» Pour Julie Patte, ces chiffres sans les minimiser montrent que l’on ne peut parler de chaos, même si chaque cas est un cas de trop et engendre des difficultés organisationnelles en raison de multiples mises en quarantaine.

«En cas de reconfinement, les mesures activées lors de la 1re vague seraient à nouveau mises en application.», a-t-elle indiqué à la conseillère MR Audrey François qui l’interrogeait à ce propos. «C’est parce que le lockdown a favorisé de nombreux décrochages scolaires au printemps dernier qu’il faut mobiliser tous les moyens pour garder nos écoles ouvertes.»

Si les congés de Toussaint ont été prolongés de deux jours jusqu’au 11/11, Charleroi a prévu d’ouvrir neuf écoles pendant ces deux jours pour accueillir les enfants pour lesquels les familles n’avaient pas de solution d’accueil. Ces garderies seront assurées par des agents de l’accueil temps libre, elles concerneront près de 200 élèves.