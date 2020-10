À Namur, l’accueil des plus démunis ne suit plus: appel aux volontaires qualifiés

Le personnel qualifié manque dans les structures d’accueil des SDF. Le bourgmestre relaye les difficultés que la Ville et le CPAS rencontrent à assumer l’encadrement suffisant en nombre et en compétences pour l’abri de nuit et l’abri de jour. «Nous sommes actuellement contraints de réduire le nombre de personnes à pouvoir accueillir à l’abri de nuit, faute de bras, écrit Maxime Prévot. Afin de devoir éviter d’activer l’arme ultime offerte aux bourgmestres qu’est la réquisition de personnel sur notre territoire, je lance un appel pour que les personnes qualifiées dans l’accompagnement de SDF ou plus largement les personnes présentant un diplôme d’assistant(e) social(e) ou d’éducateur(trice) puissent se faire connaître auprès du service de Cohésion sociale de la Ville. Nous avons besoin de vous pour garantir cet accueil de qualité de jour comme de nuit qui nous tient à cœur, au bénéfice des plus démuni(e)s et cela aux portes de l’hiver. Vous pourriez être soit mobilisé(e)s d’office, soit versé(e)s dans une réserve.»