Le démontage de l’iPhone 12 révèle sa faille

Une mauvaise chute forcera le réparateur à démonter chaque pièce et à remplacer l’intégralité du châssis du smartphone.

L’autopsie pièce par pièce du nouvel iPhone dévoile son talon d’Achille. «Les vitres avant et arrière doublent le risque de casse en cas de chute», avertit le site iFixit, spécialisé dans la vente de kit de réparation. «Si la vitre arrière se brise, vous devrez retirer chaque composant et remplacer tout le châssis.»

Si les premiers tests prouvent que l’écran Ceramic Shield résiste nettement mieux aux chocs et aux chutes, le choix du verre à l’arrière du téléphone est sans conteste sa faille, à en croire les conclusions du démontage opéré par iFixit.

Combien coûtera la réparation officielle d’un iPhone 12 au dos éclaté? Le site de la «pomme» fait uniquement référenceau coût maximal d’une prise en charge qui sort du cadre de la garantie:

– Maximum 591,10€ pour un iPhone 12 Pro

– Maximum 477,10€ pour une iPhone 12

À condition de disposer des outils adéquats, le remplacement de la batterie n’est pas trop complexe, estime iFixit. iFixit

Malgré ce bémol majeur, iFixit décerne un score de «réparabilité» de 6/10 aux iPhone 12.

«Le remplacement de l’écran et des batteries reste une priorité dans la conception des nouveaux iPhone», souligne ses experts. « La plupart des autres composants importants sont modulaires et faciles à accéder ou remplacer. Il est préférable d’utiliser des vis plutôt que de la colle, mais vous devrez veiller à bien les trier et ressortir vos tournevis spéciaux (Pentalobe, tri-point et entretoise) en plus du cruciforme standard. Le renforcement des mesures d’étanchéité complique certaines réparations, mais il est moins probable de rencontrer des problèmes d’oxydation.»